親子運動：親子在家操體能 零器材強腰腹 甩走肚腩仔

【明報專訊】新年期間，大小朋友必定吃得很豐富，加上疫情影響經常留在家中，有否發覺自己的小肚腩也「快高長大」了？其實在家也能透過一些簡單運動鍛煉體魄，毋須工具輔助亦可親子一起做，再沒有藉口做大懶蟲啦！文︰顏燕雯 小模特兒：Louis

除了跑步、打球，一些較為靜態的運動如掌上壓、深蹲等，在室內隨時可以做到，既可鍛煉體魄，也適合親子做。香港跆拳道代表隊（少訓隊）訓練員、Progressive Taekwondo CTA Centre總教練田華民表示，很多小朋友學跑步、游泳，訓練多集中於下肢及上身，反而腰腹運動較少，若腰腹鍛煉不足，其實會影響整個人上下肢的穩定度，故強化腰腹的運動同樣重要。

今天他為大家介紹幾個在家中較小空間也可做到的運動，有助鍛煉肌肉及提升心肺機能，適合5歲以上小朋友和家長一同合作完成，當然家長也要按小朋友的能力來調節相關動作和運動次數。以掌上壓為例，小朋友可以用屈膝姿勢，這樣負重便較輕，令他們容易掌握。

．一、熱身運動開合跳（圖）

．二、掌上壓（圖）

．三、蜷腹（圖）

．四、深蹲（圖）

[Happy PaMa 教得樂 第383期]