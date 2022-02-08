教育提案：男生數學比女生叻？

【明報專訊】2019年「國際數學與科學趨勢研究」（TIMSS）測試了全球約60萬名小四及中二學生的數學成績，結果顯示，小四男生比女生略為優勝，但差距不大，而中二男女生數學成績則沒有分別。

研究：女生數理弱源於缺自信

然而，不論是教師或家長，仍有不少還是覺得女生的數學能力較男生弱。曾有外國研究顯示，教師在數學課與男生的互動較多，也傾向對他們發問較深的問題，男生亦較女生得到更長的回答時間。教師可能是出於好意，避免女生因找不出答案而覺得尷尬，不過卻無意間傳遞出「女生數學能力較差」的信息。家長為子女選擇課外活動時，也可能出現這種偏好，會為兒子選擇數理科活動，例如數學比賽及編程等，卻為女兒選擇跳舞、唱歌等與數理科沒有直接相關的活動。

有研究亦指出，女生數學成績不理想源於缺乏自信，對精進數學的決心不足，遇上挫折較易放棄。相反，男生一般較有自信，較能堅持下去，這種態度有助獲取較好的成績。學習心理學的研究告訴我們，其實不論男女學生，自信心與毅力對數學學習都非常重要。主導東亞社會的儒家思想強調「勤有功，戲無益」， 不過刻苦的學習方式未必適合現今的學生，甚至可能打擊其自信心，導致抗拒學習。相反，西方社會可能過分着重學習興趣，令學生的學習態度有時比較散漫，亦不見得完善。香港教師需要拿揑平衡點，給予比學生程度稍高一點的挑戰。這樣，不論男女學生均可透過解難獲得成就感，從而提升自信心和學習動機，改善數學能力。

毅力不等同操練，依靠操練典型題目得來的數學能力，效果未必理想。其實，教師應為學生「固本培元」，以釐清數學概念原理和鞏固基礎為目標，數學的教與學應該着重過程多於結果，教師應引導學生探索答案的多種可能，而不是只求學生用最短的時間解題以應付考試。教師在課堂應首先訓練學生的思考方式，除了教導解題，亦要引導學生多反思。例如：「我們現在採用的計算方法是最好的嗎？」、「有沒有其他方法可以計算出答案？」等。

多作口頭描述 訓練清晰思路

家長在日常生活中，則可以培養孩子的觀察力，教導他們留意身邊環境與數學有關的事物，例如在街上或旅遊時，細心觀察建築物的外形設計與圖形概念的關連，以認識不同形狀的特點，將學習融入生活，並經常主動問孩子「為什麽？ 」、「考考我好嗎？」、「你怎樣知道的？」、「有何分別？」、「大概多少？」等問題，持續誘發孩子對數學的好奇心。

與西方國家及內地的學生相比，不管是男生還是女生，香港學生以口語表達數學概念及敘述事件的能力都較弱。現時香港的數學科考試不設口試，若要對症下藥，建議教師可多安排學生作口頭報告，例如請學生說出解題的思路和過程等，提升學生思維的邏輯。家長也可鼓勵子女口述日常生活事件，例如零用錢的使用方法等，幫助他們培養更清晰的思路。這些訓練不單有助香港學生學習數學，亦能培養學生的獨立思維，對未來投身職場和進修研究都有莫大裨益。

文：梁貫成（香港大學教育學院講座教授、健泰基金教授（數學教育））

作者簡介﹕香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第383期]