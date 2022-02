英倫助鄰：英國價值觀

【明報專訊】「價值觀」是一個很難討論的話題,當下社會,不管是多年老友,抑或是血脈相連的親人,往往都因為價值觀之爭,導致關係決裂。那麼,當我們考慮移民或把子女送到海外升學時,又是否了解那個國家的價值觀是什麼?跟自己的價值觀一致嗎?

今天就想談談英國價值觀(British Values),包括Democracy(民主)、The rule of law (法治)、Individual liberty( 個人自由),以及Mutual respect for and tolerance of those with different faiths and beliefs, and for those without faith(不同信仰及沒有信仰之間的互相尊重和容讓)。這些核心價值觀,是來自英國政府在2011年針對恐怖襲擊及極端主義發表的Prevent Strategy。現時英國教育部亦已要求所有學校都要尊重並且積極推廣這些英國價值觀。

學校推行情况 納入評估準則

英國是個多元社會,就算去到中部、北部的小鎮都有機會見到不同膚色及背景的人。大城市就更甚,倫敦的外來人口比本土人更多。在這個多元文化和多種族的大熔爐下,要尊重個人自由及包容不同信仰和信念,需要有一個健全的民主政制和法治社會,營造一個公平及和平的生態去解決當中的摩擦。

英國教育是要從社會文化去培養學生擁有正確的價值觀,以適應現代的英國生活。教育部期望學生能夠︰知道作為一個公民能如何通過民主去影響政府的決策;明白信仰自由是受到法律保護;接受和包容其他人不同的信仰或無信仰;明白識別及對抗歧視的重要。

學校推行British Values教育的情况,會是Ofsted評估學校表現的準則之一。因此,學校不能說一套,做一套。學校在課程上不單教授British Values,也介紹民主政制的優點和缺點,以及比較其他地方政制。校園內,要提供機會給學生發聲,並通過校內選舉示範民主模式;並藉地區或社會選舉舉行期間,鼓勵學生學習辯論各種觀點。

看了以上,讀者可能覺得這只是冠冕堂皇之詞,現實社會仍是充滿歧視、不公。我會說:Yes and No。無可否認,英國的文化衝突的確比香港大得多。香港一直都是較單一民族佔絕大多數的地區,較大的衝突或許只是近年的兩地矛盾,當然,亦可能只是我們未有細察少數族裔的狀况。

兒子遭歧視 學校專人跟進

在英國,我的孩子也遇過被欺凌的情况,當中包括一些帶有種族歧視的言語。但其實口出惡言者,自己也不是本地白人,矛盾可以不止在本土與外來。當事件被揭發,並向校方報告後,學校有專人跟進及處理。歧視問題或許不會一下子永遠獲得解決,但我相信,正正因為英國高舉反歧視的價值觀,學校才會有一個制度去及時處理,亦因為社會重視,故我們才不時從新聞上看到與歧視相關的新聞。

在反歧視的同時,英國更是個一直依賴民主和法治的社會。Boris Johnson因在lockdown期間參加party,現在自己的political party可能快要over,相信亦是因為國家制度及價值使然,社會聲音才能夠成為改變政府的推手。

文:Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸,從前在港組織家長組織爭取教育改革;今日出走英倫,繼續關注學校教育,協助香港家長選校入學。

