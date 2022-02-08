童繪遊樂場：預備小學呈分試

【明報專訊】根據香港小學編制，五年級下學期會展開「呈分試」，並橫跨兩個學年，到六年級下學期才完結。視覺藝術科是呈分科目之一，同學們早在一年級時，已開始接觸此科目，一般每星期上1、2節，視乎學校編制。而某些較注重視藝科的學校，在課節編排和資源投放上，會較為充裕一點。

美術堂較被忽視 常被借用補課

還記得小時候，我最喜愛的美術堂和體育堂，卻每每被「主科」老師無情地臨時借用來補課。苦等一星期的期盼，卻最終換來失望和失落。現在回想起來，仍有一點不甘！穿著一身體育服來上數學，望着腳下那雙光潔得令人目眩的白布鞋，口中念着加減乘除……還有枱面上的畫紙被換成了英文課本，七彩繽紛的顏色筆被投閒置散，那種混亂的滋味至今仍未忘記。

自小培養美感 從容不迫面對呈分試

藝術美感孕育需時，當一個學生從小習畫，呈分試時定能從容不迫地面對。因此，我十分贊成自細培養孩子在視藝方面的興趣，踏入高小時，則把繪畫素材的應用範圍收窄，調校到與校內視藝課的相接近，正式啟動小學呈分試的準備工作！

但繪畫與應付呈分試在實際操作，又有截然不同的事項需要注意。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第383期]