教大GPS：在家中的大自然教育

【明報專訊】大自然教育和其他課程一樣，主要為幼兒提供探究活動，引起幼兒的興趣，讓大自然連結他們的生活經驗，明白彼此存在密不可分的關係，並從中了解到生命的成長。所以，在暫停面授課期間，家長不妨跟孩子多觀察水、風、新能源、生態環境等，過程中可培養他們的好奇心。

記錄天氣 栽種植物 感受神奇生命力

活動設計可包括每天記錄天氣，例如溫度，觀察陽光和雲，也可感受當日的風向；亦可加入天氣預報，了解本地及世界各地的氣溫。反覆嘗試後，幼兒會有一個記錄的經歷，並初步明白統計的概念，包括日期、溫度、降雨和濕度的變化。許多幼兒因而對風向、潮汐，以及天氣預測等概念產生探索的興趣。

植物也可以探索。家長可在家種植容易發芽的綠豆，並使用手機或者相機記錄植物的生長，透過觀察種子發芽，讓幼兒體驗和經歷生命成長的過程；也可栽種一些相對容易打理的水耕植物，讓幼兒參與照顧植物的成長，感受神奇的生命力。

受疫情影響，我們未必能親身到各地參觀，但觀看一些高質素的大自然紀錄片或頻道，如國家地理頻道（National Geographic）、BBC的《藍色星球》（The Blue Planet）系列，一樣可從鏡頭中感受到浩瀚美妙的大自然世界，對年幼學習者而言，不單是很好的素材，而且通過視覺學習，可增強他們的興趣。

親子同看自然類節目 了解生命現象

最近暫停面授課期間，筆者也推薦幼兒觀看一些高質素的自然類節目，例如介紹動植物、世界不同地區的大自然探險等，每次約20至30分鐘。筆者發現幼兒在觀看過程中，會產生很多有趣的提問，會有更多發現和理解，與家長的互動亦增強不少。另外，這類視頻的語言限制較少，因為大自然本身就是一種很容易令幼兒理解的語言，幼兒可透過各種動物的聲音、鳥叫聲、風聲、流水聲等去明白大自然與自身的關係。因此對於多了時間在家的幼兒而言，家長若能給他們多播放大自然影片或音樂，一方面能增強自然科學的認識，另一方面也有助放鬆情緒。

無可否認，疫情期間，幼兒接觸大自然的機會或許減少，但並不代表幼兒完全不能與大自然連結，只要師長和家長抱着開放的心靈，其實即使在日常生活中，都可信手拈來，發掘出大自然給予我們的探索材料，讓幼兒感受當中各種生命和現象。

文：

胡馨允（香港教育大學幼兒教育學系高級講師）

鄭婉玲（香港教育大學幼兒教育學系高級講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第383期]