親子筆陣．玩創校長：反對兒童以沉浸式VR進入元宇宙

【明報專訊】虛擬實景（VR）及元宇宙（Metaverse）是最近的熱門課題，在不同的教育展覧或刊物，都見到有教育機構，開始在課室引入VR元宇宙。

不知道參與推廣的教育工作者及校長，自己家中有沒有擁有至少一台VR頭盔或設有Roblox的帳戶，有否使用過VRChat與陌生人聊天？我早在2012年，已經在Kickstarter眾籌平台中購買了第一台Oculus Rift，並與伙伴成為最早期的VR Developer，共同開發VR上的教育應用。我亦擁有不同型號的VR頭盔，也喜歡使用VR平台及元宇宙平台與人溝通。我不敢說自己是這方面的專家，但可能比別人較早開始探討VR上的教育應用，正因如此，我反對13歲以下兒童透過沉浸式VR進入元宇宙平台，無遠弗屆地接觸完全不受規範的虛擬世界。

VR擾亂兒童身體腦部協調

沉浸式的VR其實不是新鮮的技術，隨着VR頭盔屏幕解像度更高，配合主動式紅外光學及多軸的陀螺儀定位系統，VR系統能夠模擬出佩戴者頭部的所有運動，加上高動態（HDR）、運動模糊（Motion Blur）及景深（Depth of field）等圖像軟件技術，使沉浸式VR軟件能實時獲得頭部於真實世界的位置，再創建虛擬物體場景。簡單來說，人類原始接收物理世界的感知功能：視覺、聽覺、前庭覺及反射觸覺，電腦系統都有能力模擬，在理智上，用家是知道自己坐在沙發使用VR的，但大腦接收的所有信息卻在告訴你，正身處另一個超越物理的虛擬世界。

在教學上，讓學生短時間（約3至5分鐘）使用VR來觀看實景短片，能營造親歷其境之感，但若長時間讓心智未成熟的兒童使用沉浸式VR，我認為就像訓練太空人適應無重狀態的情况一樣，對未完全掌握現實物理的小朋友來說，等同在訓練他們突破人類原生應有的協調性，以及自我保護的危機感。

雖然目前仍未有大量科學研究證明上述觀點，但美國科普網《每日科學》（ScienceDaily）在2021年的研究初步發現，由於兒童的身體及頭部運動協調性正處於發展階段，所以他們使用沉浸式VR系統時的反應，與成年人不同。新奇的感覺會讓孩子大腦不知所措，並嘗試移動頭部和身體來對抗電腦的模擬 ，結果顯示沉浸式VR會影響兒童的原生協調性。

過去兩年，學生經常透過網絡學習，也令不少教育工作關注到當中的問題，如網上欺凌、言語暴力、WhatsApp群組孤立某人等。這些問題都不在於科技或平台的本質，而是在於兒童未準備好進入網上人數眾多的朋友圈。一般而言，我們可跟60至100人相處，但網絡世界打破了這個限制，一下子可接觸成千上萬的人，莫講是群性發展中的兒童，就算是成年人，也未必準備好。Oculus Quest 2、Vive或Valve Index等受歡迎的VR，目前仍未有家長監護功能，除了無法阻擋18+成人內容外，其他不良信息，如仇恨、虐待、騷擾及暴力等言論亦無法過濾。即使Meta在使用VR及元宇宙的條款中，已表明不允許13歲以下兒童創立帳號，但所謂的內容監控，也只是收到舉報後，才把有問題的帳戶封鎖。大家真的有信心讓兒童戴上只有他才看到畫面的VR頭盔，任由他獨自參與所有互動及對話嗎？

元宇宙處於剛起步的概念階段，這個技術確可為人類創造更加多新價值，但我認為，現階段並不適合13歲以下、心智未成熟的兒童使用。作為父母及教育工作者，我們必須引導孩子認清科技發展的好處，以及沉溺虛擬世界的弊端，這樣才能為下一代帶來更美好的將來。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]