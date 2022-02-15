親子筆陣．荒失失在加家：零下30℃的課外活動

【明報專訊】對香港小朋友來說，冬天與夏天的課外活動可能分別不大，但對加拿大Winnipeg小朋友而言就有很大分別，由於天氣限制，冬天課外活動選擇不多，因為在零下20、30℃的氣溫之下，戶外所有地方都鋪滿厚厚的積雪，想在戶外踢足球、打籃球，甚至打羽毛球，根本無可能。那難道住這裏的小朋友在冬天就沒有戶外活動？錯！其實還有不少「特色」活動可以玩，當中以下3種，就是近期很受當地港人小孩（當然也包括我的兩個小孩）歡迎的課外活動，值得和大家分享。

湖面結冰 變天然溜冰場

要數最多Winnipeg小朋友喜愛的活動，其中一種就是溜冰。或許身在香港的讀者們會說：「香港都有不少溜冰場啦，又有什麼特別？」與香港最不同的，是溜冰的地點。每年這裏入冬之後，湖面便開始結冰，氣溫到了零下10℃以下一段時間，湖面的冰層變厚，便成為最佳的天然溜冰熱點。當中有不少是經過政府特別處理給市民使用的溜冰地方，只要自備溜冰鞋，便可隨時出動！亦由於氣溫夠低，當地人甚至會在戶外足球場地上灑水，待結冰後，變成冰上曲棍球練習場，都是一個頗為獨特的玩法。

當然相比起香港的室內場，戶外的氣溫更低，所以玩樂的時間不能太長，亦因為在戶外，沒有圍欄供初學者扶住，為了令初學者更安全地在冰面上滑行，家長多會購買輔助支架。不過，我覺得這些支架作用不大，因為身邊不少4、5歲的小孩只用了半小時便可在冰面上行走或慢溜，而我11歲的兒子亦只需用1個小時便可自行在冰面來回滑行，反而我們這班在香港成長的成年人，學習的時間比小朋友更長。

小山坡孩子暢玩雪橇

除了溜冰之外，另一個熱門冬季戶外活動，就是玩雪橇（snow sled），無論是本地人或是在地港人都十分熱中這項活動，只要某大型超市推出新雪橇，多數在一天之內便沽清！當中最主要原因，是地理上Winnipeg並沒有山可以滑雪，但仍有一些小山坡可以玩到雪橇，在風和日麗的日子，身邊總會有人聯群結友出動到附近的山坡一起玩。當然心水清的家長都會明白，這個活動需付出最多勞動力的，都是大人，因為要幫助小朋友把雪橇拖到山坡頂，但只要小孩玩得盡興，家長們也樂於付出這個「代價」。

鑽洞垂釣 冰上打邊爐

至於第三種近期在港人圈子經常討論、大人小朋友都適合的活動，就是冰釣。在韓國、日本都有不少冰釣場，不過在Winnipeg玩冰釣，大多是自行在湖邊發掘合適的釣魚地點，再用工具鑽冰掘洞。冰釣的時間長，在「極地」天氣之下，這種行為看似「搵命搏」，但其實這裏有不少保溫帳篷、駁車取電的暖爐等工具，以確保冰釣人士不會因溫度過低而發生意外，甚至當冰層夠厚時，在冰上來個「打邊爐」取暖也有人試過，別有一番風味。

雖然冰釣看似比其他兩個活動靜態，不過危險度卻相對較高，主要原因是冰釣的地方往往離市區較遠，同時需要把車駛至離岸較遠的結冰湖面上（太近湖邊過分淺水或會全部結冰而無法冰釣），因此便要好好拿揑泊車的位置。早前便聽說有人把車駛得太近湖中間位置，冰層裂開，整部車沉到湖水之中，幸好冰釣的人都在帳篷中，沒有人命傷亡，但車輛便要「沉睡」在湖中直至冬天完結才能想方法拖回陸地，金錢上的損失可不少！

文：吳一鳴

作者簡介﹕人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]