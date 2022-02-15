感創航道：培養思考由提問開始

【明報專訊】「今天在課堂上你問了學生什麼問題？」我總愛在開會時這樣問教師。

提問是課堂中不可或缺的一部分，對每個教師的教學都必不可少。提問有什麼用途呢？提升學生課堂的參與？檢視學生能否掌握知識？我認為更重要的是引領學生思考，讓學生把思考變成習慣，建立批判思考、解難和自主學習的能力。提問是一項重要的教學技能，除增加學生的好奇心外，亦能啟動思考。而教師通過在課堂上的提問，亦讓自己思考問題與教學的關聯，日後會更有意識地提問。

安心的學習環境

分享一個小二課堂的例子，教師問：「今天學種葱，誰沒有帶葱頭？」有幾個學生舉手表示沒帶，教師追問：「為什麼沒有帶葱頭回來？」我心想：「可憐的學生啊，看來你們逃不過責備了。」學生回答：「因為我試過種植失敗，最後植物死了，令我不敢再種，所以沒有帶葱頭回來。」另一人回答：「我不知道在哪裏買葱頭。」然後教師問全班學生：「你們有沒有一些建議，教教他們怎樣做呢？」從這個例子，我們不難想像，的確會有教師問學生為何沒有帶葱頭後，下一句便是訓斥他們。但這個教師真誠的提問，讓學生們能安心表達自己的困難和意見。所以建立開放且安心的學習環境，是教師提問前的首要任務。假如教師的提問有既定的答案，學生會累積答錯問題的失敗經驗，在害怕受挫下，會漸漸選擇不思考和不回答。

知識、技能、態度的提問

提問的內容和技巧千變萬化，最常見的是與認知領域有關，例如：植物生長需要什麼條件？植物由哪幾個部分組成？這類知識導向的問題對教師來說並不陌生。但怎樣提問可以建構學生的態度和技能？舉例：你做運動後有什麼感受？哪些運動適合你的家人？從這兩條問題可看到學生的思考是由經驗出發，整理個人的感受和想法，然後了解別人的需要，從而作出判斷和選擇，這不就是同理心的建立嗎？透過說教去灌輸學生的態度和技能並不是最有效的方法，反之透過提問，學生更能啟動思考，並於生活上實踐。從上述種葱的例子可看到，教師透過提問把學生遇到的困難展開，從而讓大家思考解決困難的方法，這樣除了能提升學生的解難能力外，更能建立同學間互相關懷和互相幫助的態度。

解構核心問題的能力

「感．創．做」（Learning By Doing）課程中每個主題均由「核心問題」開始，引發學生對主題的想像與好奇。在開展新主題時，我與教師一同解構核心問題，了解問題裏包含了哪些不同的概念；分析有哪些部分與學生的前置知識有關聯；分析哪些課堂任務能建構學生的基礎認知，來回應此核心問題。好的問題能引發學生的想像、思考和討論，相反則令學生迷惘或帶來壓力。若教師多去解構自己的提問，便能梳理自己的想法，並設計出不同的問題，帶領學生思考和扣連教學目標。我們期望學生能成為一個願意思考及懂得提問的學習者，那麼教師率先成為這類的學習者吧！

文：周嘉俊（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]