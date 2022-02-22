採訪手記：冇最後呈分試 慢熱學生最慘

【明報專訊】受第五波疫情影響，教育局宣布取消小六下學期呈分試，升中派位會根據過去兩次呈分試（小五下學期及小六上學期）成績處理。雖然大家都理解這是迫不得已的決定，但對部分將要參加統一派位（俗稱大抽獎）的學生來說，的確有影響。「無最後一次呈分試，對『慢熱』、『遲發力』的學生影響最大」，有校長對記者說。

男生數學科影響最明顯

能夠在自行派位階段被錄取為「正取生」的，當然可放下心頭大石；但其實中學近七成學額，都是經「大抽獎」分配給學生的。原先教育局在「大抽獎」時，會綜合學生合共3次呈分試成績，決定學生終極的升中派位組別。即使首兩次未完全發揮的同學，仍有機會在小六下學期最後一次呈分試迎頭趕上，「有些同學，尤其是男生比較遲開竅，但當他們『叮』一聲，腦筋一轉後，表現可以很不同，數學科就最明顯」。

校長：盡力做好自行派位面試

校長寄語這類學生，既然已成定局，便唯有盡力做好自行派位階段的每個面試，「有利有弊，今年疫情關係，大部分升中面試都改在網上舉行，而且很多都簡化了程序，甚至取消小組討論環節，同學不妨集中準備好幾條問題，期望在這個階段拿到學位，那就可以鬆一口氣」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第385期]