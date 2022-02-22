正向教育：運動閱讀 培養孩子樂觀心態 逆境發放正能量

位於灣仔的正向品格教育館是一間非牟利機構，除舉辦家長講座、教師工作坊，也為幼稚園至初小學生提供體驗活動，活動並非純綷遊戲，而是以正向品格為主題的體驗式學習。疫情下雖然實體活動暫時停止，但中心仍提供不少網上活動予公眾參與。（受訪者提供）

【明報專訊】疫情令大家人心惶惶，這段時間孩子不但不能到學校上課，連跟親友接觸和外出玩耍也有限制，所以家長更加要懂得教導子女維持正向情緒，積極面對逆境。正向品格教育一點也不複雜，平日在家透過一些簡單活動和繪本也可以做到，爸媽可把握這段時間與孩子一同學習和成長。

文︰顏燕雯

兒童品格發展的黃金期為10歲前，如果他們在這階段能夠建立正向的品格和認知，對他們未來的價值觀和人生觀也有很大影響。非牟利機構、正向品格教育館館長張瑋珮說，孩子在學校上課時，德育課和生命教育課都會涉獵到正向品格的課題，但因為疫情變成網課後，不少學校都減省了這些課堂，那麼家長的角色便尤其重要。「正向品格教育不是一個口號，而是需要從小給孩子培養和認知，讓他們在成長中遇到困難或挑戰時不會放棄，亦懂得在不同處境下節調節自己，以適應身邊環境。」

重溫旅遊相 讓孩子保持盼望

抗逆兩年，不少人都已懂得如何在家中與孩子消磨時間、增值自己，例如烹飪、做手工等，但除一般消遣外，張瑋珮指還有很多活動能達到正向教育，如「樂觀」便是正向品格的能力之一，我們可教導孩子看事情並不止一面，「例如現在大家不能去旅行，家長可與孩子重溫以往的旅遊照片，這既是一個親子時間，讓大家談談過往的經歷，考考孩子記性，還可以教孩子有盼望，相信只要大家同心，注重衛生，不久將來便可再次踏上旅途」。

此外，由於多了時間上網，家長可多跟孩子做眼部活動，除了簡單的護眼操，還可變成一個優質的親子時間，就是大家一同合上眼，邊播放輕音樂，邊談天，甚至可以用毛巾暖敷眼睛，每天5至10分鐘，專心地投入這愉快的傾談之中。

維持規律生活 做簡單運動

張瑋珮又建議家長跟子女保持規律生活。「即使由實體課變成網課，也要給孩子養成早睡早起的習慣，不要鬆懈，這樣除了是為孩子的健康，也培養他們正面的上課態度，因為有規律的生活，就是為我們日後投入正常生活做好準備。而一些簡單運動如原地踏步、跳高也是不可或缺的運動，因為小朋友身體正值發育，不能完全讓他們停下來，家長可給予他們一些目標或小挑戰，如在牆上畫一個刻度，鼓勵孩子在某段時間內嘗試跳至那個高度，這只要少許的空間也能做到。」

正向繪本：低處可爬起

最近正向品格教育館與文林出版有限公司合作，邀請ungoogoo故事館創辦人CanCanMa創作繪本《我不想唱歌》，讓家長多一個渠道，透過繪本與孩子分享具備正向價值觀的成長故事。故事講述鸚鵡青青為參加一年一度的「全森林歌唱大賽」，積極練習，但因為小意外、一條羽毛令牠打了個噴嚏，大失水準，之後便不再唱歌，直到牠遇上了水牛伯伯，方領悟成敗的意義，重拾歌唱的樂趣。CanCanMa回憶創作故事時，正值疫情初期，「那時大家在搶廁紙，女兒又在家上網課，但疫情間仍有不少人為抗疫默默付出，我很想在故事中呈現這些面貌，希望從故事中寫出我們要如何在低處爬起來，如何得到別人的提點後，再回看失敗，明白比賽的意義」。她說，故事中所提到的堅持、毅力，正與正向思維的成長心態不謀而合，也可讓大家思考在面對逆境及控制不到的情况下如何接受挑戰。

■INFO

《我不想唱歌》

作者︰CanCanMa

繪者︰吳浚匡

銷售網站︰bit.ly/3oOfGsp

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