網樂天地：有一種天分叫做「勤奮」

【明報專訊】香港網球新星黃澤林（Coleman）繼2021年底在美國網球公開賽青年組男子雙打奪冠後，在今年1月28日再創歷史，他與美國拍檔古蘇夏拉贏得澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，捧起網球生涯第2座大滿貫！這個年僅17歲的男生，雖然出身教育之家，爸爸是小學校長，媽媽是教師，但他們不但沒有逼孩子跟他們行一樣的路，反而無條件支持兒子開闢職業網球員之路。黃父曾在訪問中說：「書可以往後再讀，但做球員如果錯過了黃金年齡，就追不回來。」

5歲開始接觸網球的黃澤林，原來第一課的私人網球課堂是頂替發燒不能上課的姊姊，網球生涯的開端可說是無心插柳。初出茅廬的他，已在本地賽事獲獎無數。13歲時，在巴黎「發掘未來網球冠軍」錦標賽勇奪亞軍；14歲時，更獲邀加盟IMG（全球最大，業務範圍最廣的體育與娛樂營銷管理公司），並在被譽為未來冠軍搖籃的 Junior Orange Bowl U14封王，成為香港第一人。

「攞苦嚟辛」付出自己所有

Coleman的崛起並非一朝一夕，他的教練透露，小子為人勤奮，有時更會早退放學去訓練，由下午4時練到晚上7時，若有比賽，就會加操到10時，周末全日訓練亦不在話下，而每次訓練亦只會有早無遲，甚至團年飯當晚後的練習也絕不遲到，而且從不覺悶。Coleman曾說自己十分喜愛網球，無時無刻都想打球，他覺得沒有人比他更喜愛網球。

隨着香港運動員在不同的世界舞台陸續創出佳績，家長望子成龍的心態又再在運動場上湧現，一窩蜂鬥早栽培孩子，希望子女他日能踏上頒獎台。家長要支持子女走一條不平凡的運動路着實不易，要花費的不止是金錢，還有時間。然而，即使孩子有天分，父母又肯無條件支持，包括讓他在學業上作出取捨，這又是否一條必然取得成功的方程式呢？

我們可在Coleman獲獎後，他對現任網球訓練學校院長拿度（他在今屆澳網男單破紀錄地摘下他的第21座大滿貫）的一席對話中，找到答案。當時拿度前來祝賀Coleman奪冠並合照，Coleman曾問拿度，在他這個年紀時，正在做什麼？拿度答道：「我在你這個年紀時，快要贏法國網球公開賽成人組的冠軍了！」他同時勉勵Coleman要認定自己的目標，相信自己的能力，更要「付出自己所有」去達成夢想！離開前，他又提醒Coleman慶祝過後要趕緊回去練球了！

香港絕對不乏有天分的運動員，只是沒有太多能「付出自己所有」，捨得犧牲去達成目標。其實每項運動要達到高水平，就是一項「攞苦嚟辛」的事，沒有百分百的熱誠是不能捱過艱辛的訓練，也難以敵得過重複訓練的苦悶。許多運動起始源於天分，但是最後和家人反目的卻在於訓練，所以運動最大的天分是在於「勤奮」。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]