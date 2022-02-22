親子筆陣．小學雞媽媽：情竇初開的時候

【明報專訊】西方情人節和元宵背靠背的過去了，家中少年連說慶幸：慶幸快刀斬亂麻，大大減低被同儕放「閃光彈」的機會。有關愛情，孩子蹲在門外探頭，遇上似懂非懂的一律套上酸詞：「單身狗」、「餵狗糧」、「出pool輪唔到我」，最近還唱得琅琅上口，「單身一世吧，除非有人，煩都不怕我」……自嘲是幽默一種，聽着，媽媽忍俊不禁。

青春印記 久久不散的愛情騷動

年紀愈長愈自覺免疫於情人節，跟孩子聊到，才想起少時遇過的種種。中學時，女校戀事少（或者不張揚），但仍隱隱記得那天好友成雙獨留自己的悵惘；大學時，幾回見證年輕的人兒跑到不屬自己的大講堂上送花，有人鹿兒亂撞，有人大方受落，有人不知所措，有人神情僵硬，尷尬得要死，各種神情一一落入眾目睽睽，即使老師已開講，暗湧久久不散。因為旁觀的都領到專屬自己的那份騷動了——什麼時候輪到我？青春真可愛。

「我們是社會動物，因着我們的分離性而陷入焦慮……但如果我們缺乏勇氣成為個體，我們就會永遠搆不着愛，因為『愛是在保存一己完整的前提下達成的合一』。愛不是拿取，不是出於不安全感。它始於給予：給予別人我們的喜樂、興趣、了解、幽默和憂傷，將『所有在我們身上活躍展現的一切』給予別人。」

這時掏出《愛的藝術》該很欠揍吧？但我實在沒讀過更值得的愛情入門了。為什麼人們誤以為愛沒有什麼好學？作者Erich Fromm提出3個謬誤：「（因為）大部分人認為愛的問題主要是被愛，而不是去愛，也就是與愛的能力無關。因此，愛的問題對他們來說就是如何能夠被愛，如何能變得可愛。」「人們習慣認為，去愛是簡單的，而尋找值得愛的對象 ── 或被值得愛的對象所愛 ── 是困難的。假定愛的問題是對象的問題，而不是能力的問題。」「混淆了起初的『墜入』情網經驗和永久性的『在愛中』的狀態。」全部正中紅心。

父母是子女愛情啟蒙

如果少年願意，真想一起念這本小書；但即使不願意，還是有法子。話說青協曾調查發現中小學生的愛情觀竟有16.8%來自父母，只排在電視電影和同儕之後，即是我們並沒自己想像的卑微。但容我大膽假設：父母的言傳從來不怎麼有效（哪個少年會跟「老媽子」學愛！），真正有效的是身教。作為孩子長年近距離見證的那對伴侶，父母的相處絕對是愛情啟蒙。相濡以沫當然好，就算無法廝守，有關如何相分而不傷害，如何從錯愛中成長，如何尊重他人同時愛自己，如何依然勇敢地愛……對孩子也是重要一課，甚至是，日後應對人生各種際遇時，更深刻的一課。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]