善養救未來：真誠地和孩子連繫

【明報專訊】很久之前讀教養文章時，常常讀到類似「為自己的情緒負責」、「誠懇地表達情緒」、「同理孩子」的話語。老實說，每次讀到都覺得很有道理，可是一嘗試做就覺得「冇feel」。次次說 「我𠵱家覺得煩躁」或「我知道你好嬲」時，都像在念書──自己嘴裏說出來的句子乾巴巴的，孩子一點都沒有聽到，依然嚎哭尖叫。面對這樣的情景，我沮喪又焦躁，最後連背念這些句子的動力都沒有了。

我一直期望文章所描述的「神蹟」出現︰在孩子的情緒風暴中，我一句同理的說話讓他得到安慰，然後孩子慢慢靜下來，母子相擁。哈，事實卻像山寨版韓劇般一地雞毛。好不容易捱過一個鐘的情緒風暴，只換得自己谷了一肚氣，連胃都痛起來。

藉傾訴累積同理力量

多次絕望後我打了一通電話給一名善養媽媽。我原想徵求解決問題的方法，但對方聽完後由衷地說︰「嘩，好辛苦啊！」然後開始仔細詢問我當時的感受。一下子，委屈、憤怒、沮喪、挫敗……這樣的字眼排山倒海地湧現，說着說着，只是聽着她「係啊……係啊……」的回應，我已不停哭起來。本以為這通電話我們會理性討論育兒的方法，結果卻是為自己求助。

掛了電話，我舒服了許多。我沒有得到想要的建議，卻感覺解決了一部分的問題，因為似乎我又有了些力氣面對孩子。

之後每次我感到無助，就打電話和朋友傾訴，每次都令我回想起自己小時候被壓抑的感受。慢慢我發現，原來在成長過程中，父母常用「道理」去處理我和他們的衝突，所以我和父母的互動，一直沒有表達情緒的環境。在30幾年的親子關係中，我們的感受都被「道理」、「合理」、「正確」的概念壓抑了。（譬如：你不能買這個玩具，因為你只是「想要」而不是「需要」。）因此即使成年了，我以為自己掌握了情緒詞彙，但原來我內在的感受並未和它們連結。在表達情緒這個領域，我還是個初生嬰兒！

但隨着和朋友愈傾訴得多，我就愈聆聽到自己的感覺，慢慢面對孩子的情緒時也愈自如，感到自己開始準備好「同理孩子」。終於有一次，孩子又突然情緒爆炸，我忽然可以感受到那一件微不足道的事對他的衝擊。於是我自然地想靠近他，撫摸他的背脊，沒有說一句話。孩子仍在哭叫，但我覺得不再是難捱的時間。最後他問我要了一杯雪糕，安靜下來了。那次我沒有期望孩子因我的作為放棄發泄，而是純粹想他感受到自己被理解。

藏在「真誠連結」裏的啟示

這個經驗給我極大的震撼。一是，原來連結沒有公式，你是否用言語幫自己和孩子表達也不是重點，「真誠」才是關鍵，身體會為你說話；二是，原來找到傾訴的渠道，才是同理他人的基礎。善待自己其實就是在善養孩子。

雖然表達感受可以幫助孩子同理他人，卻不代表我們應期待孩子在當下就學會同理，否則「表達」只成為我們想要改變孩子的手段。

當然，我們有時會累會煩躁，不可能每次都愛心滿溢地面對孩子的脾氣。這是因為我們大多數人的童年，都沒有機會自如地表達情緒。但只要知道我們在善養的路上，在跟孩子一起學習真誠，放鬆時表達愛，疲憊時找支援，就是給孩子、自己及這個世界最好的禮物。

文：舒天楚（全職媽媽／前教育工作者）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]