童心抗疫：孩子染疫「自救」 頭胸腹評估病情

【明報專訊】第五波新冠疫情嚴峻，兒童感染個案大幅飈升，令家長人心惶惶。由於醫療系統不勝負荷，即使孩子染疫不適，都未必可獲即時治理。醫生教路，家長可先從「頭、胸、腹」評估子女病情，再採取相應「自救」方法，但倘若有不尋常或嚴重的徵狀，就要馬上召救護車送院。

文︰沈雅詩

香港疫情蔓延，隨着整體感染人口增加，兒童個案亦不斷攀升。直至截稿前，本港累計有4名兒童疑因感染新冠病毒離世。疫苗可預防疾病科學委員會成員兼家庭醫生林永和，以及兒科專科醫生張傑，皆呼籲家長盡早安排子女接種新冠疫苗；若小朋友不幸確診，就要從「頭、胸、腹」評估病情，以免耽誤。

頭：持續高燒+發吽哣嗜睡 提高警覺

「頭」是觀察精神狀態。張傑表示，即使小朋友高燒（逾攝氏39.5度），但仍然有心情玩、很精神的話，那就不用太擔心；相反，如果發燒伴隨眼神「吽哣」、嗜睡，又或是嘴唇呈紫藍色，家長就要提高警覺。而恆常監察體溫也很重要，林永和說，病童依時服用退燒藥，高燒還是持續不退甚或愈升愈高，對答變得不流利，甚至語無倫次，都顯示病情轉趨嚴重。

胸：呼吸心跳異常 病情或惡化

「胸」是關注病童的呼吸和心跳。張傑強調，每個年齡層的小朋友，呼吸和心跳率都不一樣，但概括來說，如果在15秒內呼吸次數達10次，即每分鐘有40次，便代表呼吸較急促。「更簡單的方法，我們平日呼吸不應被察覺得到，但假如小孩隔着衣服，我們都見到他胸口上上落落，即意味他呼吸很困難。」他補充，還要留意小朋友的呼吸聲，有無喘鳴或「怪聲」。

林永和也建議家長每天定時監察孩子的心跳率，「舉例，假如本來平均是每分鐘110下，但發現漸漸增加至每分鐘130，都表示病情有可能在惡化」。

腹：空腹不停嘔 或腦受感染

「腹」是留意嘔吐和腹瀉。張傑稱，嘔吐不一定是來自腸胃感染，「尤其空腹沒吃食物也不停嘔吐的話，或有可能是因為腦部受感染，腦壓上升而出現的病徵」。

抽搐側臥護頭 忌放東西入口

另外，專家審視早前3名染疫離世幼童的個案後，發現他們都曾出現抽搐。全科醫生李俊輝提醒，萬一病童不由自主地抽搐，家長應首先協助他們側臥，讓口腔內的口水或嘔吐物流出來，避免氣道阻塞引致窒息及死亡。也要小心保護頭部，不要撞傷，「但千萬不要放任何東西在孩子口中，包括手指、拖鞋、木棍、毛巾等，以為可防咬舌，其實反可能弄傷他們」。其他家人則要馬上報警，並清晰地指出病童出現不受控的抽搐，需要救援。

成藥退燒止痛 須服合適劑量

至於症狀輕微或情况相對穩定的病童，在等候送院期間，家長可採取相應的「自救」方法。很多時孩子都有微燒，註冊藥劑師鄭倩敏說，可先服用幫助止痛退燒的「撲熱息痛」（paracetamol）。若持續不退燒，小朋友又有喉嚨痛、喉嚨發炎的徵狀，就可考慮使用非類固醇消炎止痛藥「布洛芬」（ibuprofen），「它有消炎作用，亦有助退燒，但必須根據小朋友的年紀，服用適合的劑量」。

溫水洗澡助散熱 飲食清淡多喝水

服用藥物之餘，林永和亦教家長用溫水替孩子洗澡，幫助降溫退燒。「也可以用較濕的暖毛巾反覆替小朋友抹臉、頸、身，皮膚有少許水珠為宜，有助身體的熱量散發出體外」；但不建議用酒精擦拭身體，此舉反而令血管收縮，難以散熱。至於嘔吐、肚瀉的處理方法，林永和認為最重要是飲食清淡，同時多補充水分，避免脫水，「如果小朋友肚子痛，可用熱毛巾敷肚，都有助紓緩不適」。

[Happy PaMa 教得樂 第386期]