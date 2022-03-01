採訪手記：不怕藥物荒 最怕心慌慌

【明報專訊】近期城中熱話都離不開疫情、全民檢測，或是提早放暑假。記者身邊也陸續有朋友的核酸檢測報告呈陽性，暫時在家隔離，當中不乏有孩子的家庭。可幸他們有些即使是全家確診，依然不慌不忙，因為事前都掌握了足夠的資訊。

應急藥物非人人適用

惟在疫症蔓延下，有些狀况也難免令人擔心。首先，現在想儲備一些應急藥物也不容易，因為網上瘋傳幾種成藥，例如兒童退燒藥、成人止痛藥等，大部分藥房、超市均已經沽清，情况就像之前大家搶廁紙、消毒液和口罩一樣，或多或少會惹來恐慌；其次，很多人都沒有留意，網上熱捧一些「看門口」藥其實並非人人合用，尤其一些中成藥，便含G6PD缺乏症患者不宜服用的成分。所以我們要懂得過濾和分析資訊，不可道聽塗說，人云亦云。

作息時間表 迎非一般暑假

另外，現在家長最關心的，應該都是提早放暑假的問題，不少朋友都擔心，沒有暑期活動的暑假，孩子會變大懶蟲！

記者早前訪問過一些正向品格教育專家，他們都表示，疫情之下，家長仍然可以為孩子做好作息時間表，定時起牀、吃飯、溫習，做一些舒展身心的活動等，這不但能保持孩子的身心健康，也為將來投入正常生活做好準備。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第386期]