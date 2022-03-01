上網課：讓清貧學童網上學習 伸出援手捐贈電腦

家福會「逆流齊學」計劃填補了優質教育基金的服務空缺，自2020年初至今，支援了約600個學童及家庭，為他們提供電腦和上網裝置。（受訪者提供）

小四的謝同學，受惠於「逆流齊學」計劃，獲贈平板電腦上網課。其母親表示，電腦及上網費，對他們來說，都是難以負擔的開支，全賴有心人的捐助，兒子才可以繼續學業。謝同學則呼籲︰「各位姨姨、叔叔，如果你們家中有多出的電腦，請考慮捐給有需要的小朋友吧，讓他們可以好好上ZOOM（網課）。」（受訪者提供）

除轉贈電子裝置給基層學生，家福會亦曾舉辦網上小組學習活動，讓學童在疫情下，都可以維持與同齡朋輩相處和學習的機會。（受訪者提供）

【明報專訊】第五波疫情升級，全港學校暫停面授課堂，莘莘學子又回到上網課的日子。雖然3、4月提早放「暑假」，但何時能恢復面授課程仍難估計，電子學習已成為疫下新常態，但其實不少清貧家庭學童依然缺乏基本電腦和上網裝置，極需社會人士伸出援手。

幼園學生也需上網課

本港多次經歷大規模停課，對一班欠缺電腦裝置的清貧學童來說，實是大考驗。雖然教育局自2021/22學年起，讓學校可透過優質教育基金的「電子學習撥款計劃——提供流動電腦裝置及上網支援」申請撥款，以購買流動電腦裝置及相關設備借給有經濟困難的學生使用，然而，計劃未能涵蓋全部有需要的學童。「政府這個計劃以中小學生為對象，但實際上，現在連幼稚園、幼兒園學生也需要上網課，服務卻未有涵蓋。」香港家庭福利會註冊社工黃詠樟說。此外，計劃亦只針對領取綜援及書簿津貼的學生，未能惠及在疫下突然加入失業大軍的家庭。

支援基層學童 獲平等教育機會

為填補服務空缺，家福會在過去兩年，展開「逆流齊學」計劃，藉着徵集社會熱心人士捐贈的手提或平板電腦，以及捐款，支援基層學童，讓他們同樣獲得平等的教育機會。黃詠樟透露，自2020年初至今，該計劃支援了約600個學童及家庭。惟她補充，之前籌得的流動電腦裝置存貨量已所餘無幾，未能滿足近日激增的需求，「比較多查詢是來自新入學的幼稚園、幼兒園學生，他們第一次經歷上網課。亦有些是不符合政府資助資格的中小學生，也有部分個案兩年前領取過我們轉贈的二手電腦，但現在舊機需要『退役』了」。

為此，黃詠樟呼籲社會各界繼續支持「逆流齊學」計劃，再次伸手援手。家福會現急徵集性能良好、備有鏡頭，而作業系統能夠支援線上會議/軟件（例如ZOOM）、雲端學習管理平台（例如Google Classroom）的手提電腦或平板電腦，同時亦歡迎捐贈「Wi-Fi蛋」和數據「SIM卡」。有意捐贈者，可致電中心熱線2549 5106 或工作電話 5505 6565與她聯絡。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第386期]