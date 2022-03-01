A苗園圃：升中面試這一關 （二）

【明報專訊】上回說到我取得小明的信任，順利化身為他的軍師，讓升中面試這項「大project」得以進入下一階段。

2021年初的冬天，當時的疫情看似有回穩迹象，但大部分中學未到最後一刻也不宣布面試的形式。對小明來說，實體面試其實沒有半點好處，他眼睛既不望人，對着陌生人也無法短時間內投入話題，小組討論表現可想而知。那網上面試對他會比較有利嗎？可能吧……那時，我心裏只想着：專心一致地跟小明努力作好應有的準備吧！

找出說服「A」仔的理由

先來擬定自我介紹。看罷他敷衍補習老師的備稿，我便籌算如何說服他接受建議內容。最理想是共議，可惜他完全沒有動機共議，只會說你很煩，然後逃避，關上溝通大門。「我叫做小明……我最大的優點是樂於助人，我的班主任形容我是個重情重義的人……我擔任過膳長、校園小園丁……今年中文科老師選我為科長，她說我辦事盡責又有效率，是個好幫手……」我先用兩位與他關係特別好的老師的讚賞來切入，希望得到他的認同。「我喜歡運動，每星期有參加單車訓練班……運動讓我學習到遇上挫折也不輕言放棄，就像踩單車一樣，即使不慎『炒車』，也必須再次站起來，繼續踩到終點……」這段情節能有效讓面試官留下深刻印象，小明一聽見便大大反對，表示「老土」，一定不會說出口。我立即找來爸爸一唱一和，耐心解釋他明白這段獨白所突顯的堅毅精神和積極態度，是令人非常讚歎的，最後，他樂意接受了！

耐心陪伴兒子起動

終於，在1月下旬收到首名志願中學的通知，申請者需於兩周內呈交短片，內容包括以廣東話作自我介紹及以英語推介一本英文故事書，再在所定日子到校作實體面試。要找一本小明肯推介的英文故事書，很難啊！升上高小以後，他已不願聽我閱讀英文書籍，更不用說他讀或講英語句子。這刻，兒時親子閱讀時光的記憶既珍貴又重要，我在圖書館借了一本曾與他共讀的魔法探險系列英文書，並按故事內容預先做好一份圖文並茂的簡報，簡報上所列出的每一短句，他只需照着讀，略加一點情感，便可達到推介作用。有人會覺得這樣做太縱容孩子了吧？當「A仔」遇上專注力問題，執行功能確要更多的訓練，家長必須認清這個事實，他在計劃、起動、彈性變化，到控制衝動等各方面，都需要家長用無限愛心和耐性來指導。他未試過的、他認為麻煩的，總之任何使他不能起動的因素，家長都要提供協助，家長要相信，只要能起動，讓他有了經驗，便會有進步的機會。

錄影短片那天，小明爸爸特意帶小兒外出一天，減少滋擾因素，造就寧靜環境，讓我專心一意幫助小明。那絕對是難捱的時光，他有讀錯字、有「食螺絲」、有埋怨、有脾氣、有淚水……過程中我內心連聲叫苦，但是因為了解，因為愛心，也因為耐性，我們休息一會，又再來過；吃點喜愛的食物，又再來一次。結果，我們做到了，是一段大家都滿意的短片，感恩。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]