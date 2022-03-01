解鎖孩子心：如何建立時間觀念和自主？

【明報專訊】記得曾經問班上的學生：「如果讓你們自己規劃一個星期的行程，你們會如何安排？」不要以為他們會很雀躍地討論，事實上他們沒什麼想法，只是說睡覺、打機吧……他們坦言每天的行程多數由父母安排好，說：「總之我起身之後，就等爸爸媽媽告訴我去哪裏學習和玩耍。」

教導孩子規劃自己的生活，為自己負責，對家長和孩子都是一大考驗。許多家長會到孩子高小至初中階段嘗試「放手」，開始讓孩子去自我管理，但往往發現孩子顯得「無所謂」，功課會「唔記得做」，興趣班可以「唔記得去」……一連串的「甩漏」和「唔上心」，令家長感到掙扎，不太敢「放手」。

父母「放手」三大原則

如果孩子從小甚少參與規劃自己的生活，一下子放手會讓他們無所適從。在陪伴孩子規劃生活作息時，我們可着重：

分階段：

我們適宜從小目標開始，例如先規劃做功課的次序或休息時間的活動，父母也需要給予正面的肯定。

清楚界定責任：

過程中讓孩子知道哪些任務他們是有能力完成的，是他們的責任，並預早協定未能完成責任的後果。

給孩子選擇的空間：

根據孩子的年紀，讓他們在合理的範圍內作決定，例如讓小學生決定休息時間的活動，讓中學生選擇他們的興趣活動，藉此更可聆聽他們的內心想法。

自我管理技巧 三階段培養

其實，愈早建立孩子的自我管理技巧，他們的接受程度會愈高。不同階段的孩子可以有不同着重點：

幼兒期建立習慣：

多運用沙漏和計時器來訓練孩子專注做事，建立他們對時間的概念；製作視覺化提示，將日常活動製成圖卡，讓孩子了解每天要做的事和次序。

小學期共同參與：

邀請孩子一起規劃恆常時間表，讓孩子有參與感，可以由放學後的作息時間表開始。

中學期相互溝通：

讓孩子為自己安排時間，如孩子有不足，家長宜先聆聽當中的難處，協助他們調整；邀請孩子為家人安排假日節目，包括計劃行程、車程，預訂門票等，讓他們建立生活技能。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]