媽媽維特：望孩子更好

【明報專訊】父母很容易會有這個想法：為了孩子好，某個做法是理所當然的。近日讀到台南EQ協會劉仁州老師的講課「希望孩子更好，就是認為孩子不好」，讓我再次反思這個心理盲區。

文章說：「當你希望孩子愈來愈好，好了還要再更好，他只會愈來愈差。反過來，你去欣賞他和肯定他，那麼他就會更好。你看見他好的部分，而不是看到他不好的部分。真正會帶領孩子是看見孩子的好，而不是想要孩子更好。因為『更好』是父母的念頭，而這個念頭會對孩子有反作用力。」

看見孩子現在的好

看到孩子的好，而非他的不好。道理不難明白，可是在現實生活裏，防患意識總是會引導我們注意不好的部分吧？我想起自己儘管盡力接受，內心始終介意阿仔這些那些的「不好」，因而隱隱不安，期待他能變得「更好」。

阿仔喜歡懶散度日，做事心急而粗枝大葉，無論面對課業或日常生活的任務，往往快手完成但馬虎交差。位處亞氏保加邊緣的他非常自我中心，對人缺乏同理心，在家網課不時會聽見他不顧場合和別人感受，出言不遜、口沒遮攔，以至升中半年至今仍未有朋友。

我對阿仔現况的掌握很準確，父母總是最了解自己兒女的人。問題是，我是帶着如何的心情、怎樣的能量去了解他呢？我必須承認，表面包容接納之下，始終存在介意與不安。

劉老師寫道：「回到你的小時候，告訴自己——『你不需要更好，也不用要求自己更好。』……當一個人被了解、被尊重、被愛，當孩子有這種感受，自然的他想要更好，他的生命就會更好。」

「但通常，孩子感受的是批評和指摘，那他如何能變得更好？如果他變得『更好』，只等於是在羞辱自己。孩子為了維護自己的尊嚴，反而是讓自己不好或更壞，他（潛意識中）會有一個念頭：『我絕對不能在這方面屈服於我父母』，不管是很大的孩子或還在成長中的孩子，都有一股很奇妙的力量。」

珍惜孩子寶貴的稚嫩

我知道，自己並非存心批評孩子，只是當我把注意力放在那許多的不好，即使不說出口，也會自然散發一種否定而非接納的能量吧？所以，重點在於，輕輕地確知孩子的不足，但把力量用在「看他好的地方」。當我嘗試這麼做，看到的，變成為另一幅不同的圖畫——阿仔並非懶散，只是擁抱當下快樂，那是健康孩子的特質。他為人盡責，定必完成所有任務，而他行動力很強，做事快手快腳，從不雕琢，以爭取最多的閒暇。他做事不細心，因為那些都是大人加諸身上的目標，他未找到內發的動機。但對於自己喜歡的事（例如三國歷史、策略遊戲），會展現對細節的驚人專注與追求。他用心聽課，會積極回應老師和率直發言。他胸無城府，不拘小節，日後必會交到欣賞他的朋友。

當我這麼看，我看見的是非常有生命力的阿仔。儘管在處事和待人方面，有許多明顯不夠成熟的地方，但那不過是生命的階段使然。正因為成長得慢，他也尚留着寶貴的稚嫩，活潑快樂得像頭猴子。他那強大的生命力中，有許多我不知道的可能，值得我耐心見證。家長最大的考驗，是放手信任並保持孩子的自然生命力。信任他們像植物一樣，會有各自萌芽開花的時間，只要得到養分和陽光，就會自自然然地長大，變得更好。願與大家共勉。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]