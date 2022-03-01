辣媽CEO：給27歲大T的信

【明報專訊】每年給你寫的信總是用「時間過得飛快」作開頭。今年改一改，時間不只是過得飛快，而是瞬間過，你今年竟然就27歲了！

媽媽先要和你講聲抱歉。你出生前、小時候，我對你說過要給你的快樂，我沒有辦法做得到。你還在襁褓的時候，快樂很簡單，食得飽穿得暖，受到好好照顧，沒有什麼令你不快樂。可是人愈大，有了思想有了比較有了主觀意願，快樂就變得不簡單了。我認為甚至相信能給你的快樂，並不是你想要或者渴求的快樂，我知道，但無奈。其實不只是你，我們每一個人，長大成人之後，自己想要的快樂，只能靠自己追尋追求。

堅持每年一生日信

媽媽總是囉嗦，我雖然知道，但還是要繼續囉嗦。明知道你和細佬都不是我的文章的讀者，還是堅持每一年為你們兩個寫一封生日信。因為有很多說話，你們還年輕，未有足夠的經驗歷練去理解明白，但我相信總有一日，即使文字明白不明白，認同不認同，你都會從中細微體會到我對你的愛。

我和你是不能分割的關係，是母女；但還有很多關係角色錯綜複雜，是生意上的拍檔，是上司和下屬，是老闆和員工，是長輩與晚輩，是老鬼與新人……所以難以避免不斷會有摩擦拗撬。求神拜佛，只要不是對頭人就好！

能夠令你和細佬都覺得我偏心，愛惜對方多一點，仔細想想，可能也算一項成就。你阿媽我最叻自嘲，最會為自己找下台階，和你的性格處事態度很不一樣。你不需要學我，更加不要成為我的影子，但我的處世哲學，待人接物的態度，儘管你不太認同，但當中總有些你可以參詳學習的地方。

母親「蝕底」的學問

你長大了，處處為我着想，覺得我太大方不計較，被搵笨是家常便飯，被欺騙司空見慣。你很着急很勞氣，其實是想維護捍衛保護我，媽媽都看在眼裏、甜在心中。不過，在你看來的不計較無所謂很蝕底，當中的學問大得很，是媽媽58年來從大大小小的經歷錯誤中，反覆不斷學習磨練累積的修養修為。捨、得，先捨而後得；忍一時風平浪靜，退一步海闊天空；海納百川，有容乃大。我深信，有一天，你會懂！

能夠和你兩姊弟一起創業，在有生之年能夠和你們一起密切同行，是我的福氣。當中大大小小生活上的點滴，真正點滴在心頭。我是否一個稱職及格的母親，我沒有資格為自己評價。我知道有很多地方不足，亦清楚我有很多缺點，即使感情深厚如母女，相處都不是一件容易的事。做得不夠好，忽略了你的感受的，還望你能體諒，包涵，做母親的不容易。

媽媽的心意始終如一，生日祝福歲歲年年如一，祝你生日日日都快樂！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]