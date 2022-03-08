其他影響：小一適應課程或延至9月

【明報專訊】天氣乍暖還寒，已經迎來「暑假」，雖然教育局多番解話，指有關安排純粹調動假期次序，但現實又是否如局方所說般輕鬆呢？

行政工作受影響

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄說，他十分體諒和理解政府這個決定，但在實際操作上，卻不是調動假期或把上學日數「拉上補下」就等於沒問題，尤其很多行政工作，都需要留待7、8月才可處理。「今個學年最後上課日會延至8月12日，新學年則維持在9月開始。以往行政同事會有兩星期暑假，然後才籌備新學年的事宜，包括規劃課程、編排課擔、訂定校曆等，但今年恐怕難有假期安排了。」他反問，難道學校可把這些工作提前在3、4月「暑假」做嗎？根本不可能。「學年一日未完，我們怎做課程檢討、學生成績檢討？加上這刻又未知新學年有否人事變動，因為常額教師辭職，一般在5月31日通知，因此實際上，我們今個『暑假』什麼規劃也做不到。」

福建中學附屬學校（福附）校長徐區懿華同樣認為，牽一髮而動全身。她透露，福附原計劃在8月中舉行的小一適應課程，今年相信要取消。「自從疫情以後，我們都當小朋友沒讀過幼稚園，儘管幼稚園已經很努力，但始終經常停課，近年小一生的成熟度、自理能力，都跟以往的學生有很大的落差，所以福附近兩年8月中便開學，給小一生有兩星期的適應課程。但今年8月12日之後才正式放暑假，如果再做兩星期適應課程的話，小朋友變相『直落』無休息，這亦不是太好。」她初步構思，新學年全體學生9月1日開學，小一適應課程會順延在9月。

[Happy PaMa 教得樂 第387期]