採訪手記：兩年疫下「練兵」增學校應變力

【明報專訊】今個星期，陸續有學校放「暑假」了！3月放「暑假」，對教職員、學生和家長來說，都是一個全新的體驗。但不得不讚，經過兩年多來的「逆」情訓練，教育界的應變能力愈來愈強，機動力也愈來愈高。當特首林鄭月娥公布「提早暑假」的消息後，業界都表現得十分冷靜，紛紛急謀對策。據知，當晚不少校長即時召開教職員會議，大家馬上調動課堂、重編測考時間表、安排暑期功課等，效率之高，令人佩服。

福建中學附屬學校校長徐區懿華（Eva校長）坦言，她跟全港市民一樣，都是透過新聞直播才知悉「提早抖暑」一事。「在我的校長朋友WhatsApp群組，大家都『吓』一聲，很愕然，之前真的無人提過。但『吓』完下一秒，大家就已經馬上開工，想應變方法。」

Eva校長笑言，這兩年疫情，把她訓練得愈來愈硬淨，「這段時間，我感受很深的，是家長很依賴我們。在他們最無助、最需要支援，又或是不開心時，第一個想起的，原來是學校、是老師。所以作為校長，一定要冷靜，也要夠硬淨，好讓家長知道，我們準備好全力支援他們」。

疫下橫向思考 通告草擬不同版本

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄也表示，疫情改變了他的思維方式，「我以前常說，凡事要想得遠些、深入些，但現在這套已經用不着了」。他指出，現在不求前瞻，只會橫向思考。「因為變化實在太多、太快了，所以不用『諗咁遠』，反而要想A、B、C、D、E方案，一張通告也要草擬出幾個不同的版本呢！」

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第387期]