同理心學堂：青春期的獨立自主

【明報專訊】今年農曆新年，令筆者回想起，小時候在家庭聚會中，最受長輩讚賞的孩子，往往是「聽話」、「乖」、「讀書好」。十數年過去，當筆者擔任青少年服務的社工，與僱主談起上述話題時，卻發現他們轉為高舉孩子「獨立工作」、「自發」等特質。這種期望的轉變，家長及青少年應如何適應？

從理論層面，奧斯貝（D.P. Ausubel）的依從理論（Satellization Theory）認為一個人的自我發展是從幼兒期的絕對依賴父母，逐漸發展到青少年後期的獨立自主。在這過程中，容易引起父母及子女之間的衝突，尤其以青春期最為強烈。隨着時間推展，親子衝突會逐漸緩和，當父母認識並接受子女對獨立自主與責任的需求，同時子女亦慢慢學習正確地追求獨立自主，漸漸讓周遭的成年人建立對自己的信任後，這種親子衝突才告終，宣告孩子進入成人期。相反，如果未能好好調整，孩子或會強烈至完全脫離父母自立，或放棄成長，變得依賴及不負責任，這些情况都非家長所樂見。因此奧斯貝認為，青少年期是兒童期到成人期之間的重要過渡期。

由此可見，青少年尋求獨立自主，對父母師長權威產生懷疑這情况，不是你孩子獨有，而是成長中必須面對的過程。當家長發現孩子開始「駁嘴」，不需要因此認為自己管教失效而動怒，也不用為孩子的反叛而不知所措。相反，這正是家長培育的成果，是代表孩子已預備好長大成人的象徵。若能成功過渡，獨立自主的孩子可以學習為自己及家庭付出，減省家長的壓力，為將來成才之路打下根基。

4層面培養自主 過渡成人打好根基

要培養孩子獨立自主，家長可按他們的學習進度，讓他們參與以下訓練。訓練初期由家長從旁指導，漸漸將決定權交由孩子負責，甚至讓孩子獨自完成，不作干預。

生活技能訓練：摺衣、製作飯盒、無火煮食、簡單清潔等。即使孩子做得不足，在非必要的情况下，避免在孩子面前重做，令他們有挫敗的感覺。反而可讓他們體驗後果，例如衣服摺得不好，下次取出來時皺紋滿佈，無法穿著。

理財訓練：將部分利市錢或零用錢交由孩子規劃如何使用，教導孩子格價及取捨，如孩子有衝動購物的行為，讓他承擔後果，亦可同時培養儲蓄的習慣。

時間管理：在一整天的假期或在平日的某個時段，讓孩子嘗試自行規劃活動，並需要配合家庭的生活作息時間，以及預留時間完成任務。更有趣的方式是，讓他們負責安排一次全家旅行日，孩子可學習考慮不同成員的想法。

空間管理：將家中某個區域交由孩子負責，大至一個房間，小至一格櫃桶、一張書枱。交給孩子後，家長不能隨意翻閱取用，但孩子有責任學習管理該空間，並將個人物品放置於該空間，不能隨意亂放。另外，在進入青春期後，青少年對私人空間及私隱的要求更會大大提高，家長需留意及尊重。

「服從權威」加上由家長營造出來的「安全環境」，的確足夠讓孩子度過一個穩定的青少年時期，確保他們走在期望的道路上。但今日世界變化快速得令人難以捉摸，當作為權威的我們都無法想像20年後的世界，「獨立自主」的能力或許才是孩子將來在萬變的環境中，最寶貴及最適用的禮物。

文：蔡偉聰（香港中華基督教青年會荃灣會所助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]