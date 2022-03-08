親子筆陣．童繪遊樂場：怎樣啟動「呈分試」演練？

【明報專訊】當孩子升上四年級，大部分學校的視藝科都會以此為「分水嶺」。以往課堂常用的美術用品素材，會開始由「乾性」轉為「濕性」，從「油粉彩」轉為「廣告彩」，有些更會同時安排學生開始接觸「素描」。多年慣用的繪畫素材一下子改變起來，學生都要開始適應新素材的特性了。

適應「濕」素材 由喜歡主題出發

所以由四年級開始，我會建議孩子先培養對視藝的興趣和確立正面的態度，也要在這方面多加練習。除了在視藝課堂，在家中也要盡量抽時間恆常練習。我絕對明白孩子要應付各樣的功課，以及各科的大小測驗和考試，但任何技巧包括繪畫，也要經過練習才會變得順暢，「熟能生巧」就是這個意思！

為了能夠做到適時練習，特別是一些對視藝興趣不大的學生，最好按照校方既定的美術用品素材指引，多買一套放在家中，這樣便不會再以素材放了在學校為由而無法練習，其實逃得開四年級也避不過五年級，我實在見過很多「臨急抱佛腳」的例子。

至於以什麼作為練習主題呢？那就用你最喜愛的動漫人物、各式電玩元素吧！總之你喜歡就可以，只要你肯踏出第一步，就是邁向成功的一半了。

油粉彩轉為廣告彩

踏入高小階段，視藝科素材由以往慣常使用的油粉彩轉為廣告彩，從以往隨手拿起便可繪畫的油粉彩，變成現在需要自行稀釋調校的廣告彩，還要透過畫筆來表現。有家長認為，孩子的畫作頓時變得複雜起來，但若從另一角度來看，其實是增加了繪畫的趣味。

調校不同組合

廣告彩透過不同的調校組合，能產生多變的色彩，再結合不同表現技巧，能營造出豐富的畫面層次。這幅堂上示範圖，便包含了點、線、面的設計元素在內，你看得出嗎？

營造不同效果

另一幅堂上示範作品，按照學生練習的造型，再模擬在草稿紙上，大家可看到兩種不同的效果，分別是背景水波紋未填上廣告彩時的留白線條，以及在乾了的背景色上繪畫水草線條。記緊在乾了的廣告彩上畫線條時，輕輕帶過便可以，否則過度複筆，會把已乾的底色也浮現出來，混合後會顯得「污糟」。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]