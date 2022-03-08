感創航道：音樂科都可結合動手學

【明報專訊】「賽馬會『感．創．做』大本營」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，聖公會靈愛小學是該計劃的參與學校之一，作為其中一名「動手學」（LBD）團隊的教師，現把LBD課與音樂科結合的經驗在這裏分享。

運用生活材料 學生自製樂器

與音樂科結合的LBD課堂單元是「LBD樂團」，內容大致是透過課上介紹不同樂器，學生認識樂器發聲的原理後，便利用這些知識，加上創意，運用生活上找到的材料，創作一款屬於他們的樂器。最後把樂器介紹給同學，並以班際的形式大合奏。

「LBD樂團」在去年已經在二年級LBD課開始推行，當時它是筆者第一次設計的單元，並未跟音樂科結合，只是一個實驗性質的課堂，推行時遇上不少沙石。經過一年溝通，今年很開心得到音樂科同工們正面的回饋，於是我們決定把LBD課與音樂科結合。

是次LBD課有音樂科教師協作，加上運用部分音樂科的課堂時間來進行，結合的效果十分顯著。例如在製作樂器的階段，學生要先構思設計圖，再從日常生活中找出製作材料。針對去年推行時遇到的問題——遇上學生提問，例如樂器怎樣發聲、什麼是樂器、樂器的種類等，今年有音樂科教師即時解答，LBD教師隨後再引導學生思考為何會出現這些問題，問題當中有無自己可以解決的部分，如下次再遇到相同的問題時我們可以怎辦，從而讓學生在自己發出的提問中，再延伸更多思考、解決方法，還有對自己能力的肯定和欣賞。

在大合奏階段，學生在表演前的練習、綵排和表演時的排位，都是一人難以完成的項目，但在音樂科教師協助下都順利進行。由於我們希望學生真正地享受成果，所以我們並不要求絕對的音準和拍子，而是希望每個學生都帶?努力的成果（自製樂器）和享受音樂的笑臉，來一次大合唱。

與音樂科結合後的LBD樂團，在課堂的內容設計和討論中，無論是知識、技能和態度上都更完整和全面。在知識上，我們透過音樂教師教授樂器種類和發聲原理；在技能上，音樂教師在學生選擇製作樂器材料時可以提出意見，讓學生在嘗試過程中得到更貼切的引導和回饋；加上教師適時加入反思環節，讓學生消化自己所學的知識，思考如何將之應用。

這次結合是由一次不經意的討論而引發出來，這對我有很深的體會。開展LBD課程初期，只由數名同工組成教學小隊，在教育大同的團隊支援下慢慢建立出屬於靈愛小學的LBD課程架構。數年間，同工對LBD的認識逐漸增加，才能促成這次LBD和音樂科的結合。相信在未來的日子，我們同工之間會有更多不同形式的討論和分享，造就更多結合，讓LBD這棵幼苗茁壯成長。

文：甘珊圖（聖公會靈愛小學教師）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]