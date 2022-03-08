華德物語：在德國關注烏克蘭戰事

【明報專訊】華德一家一直密切關注香港消息，得知這波疫情來勢洶洶，每天新增感染數字屢創新高，讓人壓力激增。作為過來人，當中的訣竅是在逆境中仍要保持心境平和，以最穩的狀態來守護家園，希望大家都能順利渡過這段高峰期。

我們遠在德國，雖然已如一眾「宣布無罩」的國家一樣，以平常心面對疫情，卻不能無視籠罩烏克蘭的炮火和硝煙，事實上我們每天都坐立不安。德國的新聞報道日日夜夜地追蹤烏克蘭被俄羅斯入侵下的情况，他們除了派出記者實地採訪，也發起募捐，讓所有想伸出援手的國人出一分力！不諱言，這次侵略大力地敲響歐洲各國的警鐘！原來戰爭可以這樣近和迅速，一時之間全個烏克蘭有多個城市被攻擊，數以十萬計的難民潮湧現，令鄰國措手不及！

歐洲守望相助 自發送物資、救難民

在侵略發生的第一天，我的一個波蘭閨密便在通信群裏表示波蘭民眾已出現恐慌，擔心戰火會蔓延，影響燃油供應，不少油站已出現「蛇餅」。另一名閨密遠在匈牙利，她跟兒童糖尿病組織接觸密切，已計劃到烏克蘭邊境送醫療物資及接濟難民。歐洲民間自發的人道救援及迅速行動，體現人間有情。

但在另一些朋友交流之間，有德國媽媽的丈夫有俄國血統，從小回流德國、在德國成長的他，仍相信俄國新聞所講述的「真相」，認為普京為了保護在烏克蘭俄語人士的人權才「迫不得已」開戰。我有想過該不該與那名男士爭論一番，但很快打消念頭，人們總有盲目的時候，我還是把力氣留在重要的事情上。

傳反戰意識 小華德也願捐錢支援

我們在家密切關注戰事，兩兄妹也看到新聞片段中戰爭的畫面。他們雖然未能為生靈塗炭共情，但也知道烏克蘭有危險，知道許多比他們還弱小的孩子疲於奔命，三餐不繼。故當我問小華德要不要捐助那些孩子時，他也表示願意在自己的小金庫內撥款（受華德爸的影響，小華德從小喜愛數錢幣）。我們雖未能身體力行地支援烏克蘭，但也希望向下一代傳遞反戰意識，守望相助的精神，共勉之！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第387期]