沉迷上網：弄清「迷網」因由 溝通化解家庭衝突

疫情下，年輕人和朋友見面的機會大減，不少都靠上網打機來維繫友誼。（Edwin Tan@iStockphoto）

社工指出，孩子「迷網」往往只是冰山上的表層，當他們年紀愈來愈大，家長很難再用「高壓」手段，建議大家應作坦誠溝通，彼此表達想法，之後再尋求協商解決的方法。（graphicnoi@iStockphoto）

【明報專訊】在疫症蔓延下，有社福機構的健康上網支援熱線，在2021年提供超過12,000次服務，較2020年上升2.4倍，當中不少個案也涉及沉迷上網，並且帶來家庭衝突。疫情真的會驅使孩子「迷網」？面對這個21世紀頭號育兒難題，父母又可以怎應對呢？

文︰沈雅詩

香港家庭福利會（下稱家福會）自2011年起，展開「健康上網支援網絡」計劃，並應教育局的委託，向全港中小學生、家長及教師提供健康上網支援服務，同時推廣網絡安全信息。該計劃設有諮詢及輔導熱線，去年熱線的使用量激增，機構並同時為220個家庭提供個案輔導服務，當中主要關於學童「沉迷」網絡活動，包括打機、網上瀏覽等。

用打機引起父母注意

難道在疫情下，年輕人特別容易「迷網」，機不離手？負責該計劃的註冊社工蘇芷晴指出，很難一刀切地說。「有些情况，其實孩子以前一向都是花這麼多時間打機、上網的，只是爸爸、媽媽返工看不見。但現在他們經常在家工作，目睹一切，便覺得難以容忍。」她又見過有小朋友純粹想用打機來引起父母的注意，「個案的父母分開了，小孩子很想他們復合，於是想出狂打機的方法，他覺得爸爸、媽媽會為着這個問題而有所溝通」。

當然，亦有一些與疫情相關連的個案。她表示，表列處所關閉、限聚令使年輕人無法連群結隊去球場打波、去「K房」唱歌，他們唯有靠上網打機來維繫社交生活。「聽過有年輕人說，其實不眠不休打機，他都覺得疲倦的，只是一班朋友都這樣玩，如果不參與，他擔心自己在WhatsApp群組沒有聊天話題。」

蘇芷晴透露，求助家長子女的年齡群，中、小學生約各佔一半，而衍生出來的家庭衝突，由口角、破壞家居物件到肢體碰撞都有。她說，當熱線輔導員接收到滿腔怒氣的家長來電時，首先會處理他們的情緒，「深入傾談後，會發現有時也不止於對子女打機的不滿，夫妻關係、跟長輩管教方法不一，都會令當事人感到很大壓力」。

互相體諒 問題迎刃而解

至於該如何處理學童「迷網」的問題？蘇芷晴稱，應對小學生和中學生的方法截然不同。「前者尚且可用約法三章、從旁監管的方法，但後者，想管也管不來，唯有一家人平心靜氣去溝通。」她補充，沉迷上網往往是冰山上的表層，最核心的問題，其實是親子間缺乏良好的溝通。「當我邀請爸爸、媽媽、子女各自表述對『打機』問題的看法時，會發現大家的向度很不同。爸爸、媽媽只看到子女『成日』打機，荒廢學業，卻看不到孩子其實是完成半天網課、做好功課，空餘時間才鬆一鬆的，當然也沒有聽過子女因打機享受到的成功感、建立起社交等心聲；子女同樣亦只看到父母囉嗦、很煩的一面，卻不理解他們的苦心，包括擔心孩子的健康、學業、前途等。」

她建議，一家人應先交流想法，之後再一起協商，可如何好好處理上網的情况，「只要彼此的溝通之門打開了，親子間互相有多一點體諒，其實很多問題也迎刃而解，大家也未必再執著於上網、打機是多或少一小時」。

◆INFO

健康上網支援網絡

家福會「健康上網支援網絡」設有熱線及WhatsApp，歡迎關注上網問題的學生、家長及教師提出諮詢，當值註冊社工及熱線輔導員會作出解答和支援。

熱線/WhatsApp︰5592 7474

服務時間︰周一至六（公眾假期除外）

上午9:30至晚上9:30

費用︰全免

[Happy PaMa 教得樂 第388期]