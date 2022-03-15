多元導航：提早暑假 家中「放電」貼士

【明報專訊】政府2月下旬宣布因疫情嚴峻，本地幼稚園、中小學在3月提前放暑假。突如其來的政策，或許讓部分家長措手不及。沒有了網課，公園設施又關閉，外出行街散散心又擔心感染，看來家長要給家中孩子「放電」，的確要花點心思。筆者以下提供一些建議，希望幫助到家長在家亦可跟孩子同樂。

自製家中親子活動

家福會就疫情推行「逆流而上 家添愛」計劃，期望為本港家庭提供正能量，齊心合力抗疫。計劃針對家庭在疫情下的不同需要或遇到的問題，提供實用的建議和資訊。家長可到以下網址（www.hkfws.org.hk/news/latest-news/virus-help）瀏覽、下載及分享予有需要人士。網址內除有實用資訊外，亦附有親子網上學習資源、家庭遊戲卡，自製口罩套等活動教材套，讓家長與孩子不用外出，在家也可以參加親子活動。

參加Zoom網上活動

疫情下，學生以Zoom上網課，相信大家也不會陌生。事實上，在疫情下不少社福機構都按疫情動向，將面授小組轉到網上舉行。本會青少年服務中心亦緊貼社會需要，首辦春天網上暑期活動。家長如有興趣可以瀏覽（www.instagram.com/p/CaRw19EP_0l/）以獲取最新活動消息。

斷捨離 尋找平靜快樂

斷捨離源自日本，簡單3個字卻有深層意義：「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執著」。回想一下，你有試過斷捨離嗎？如有，最近一次是多久之前？在家中劃分不同區域，慢慢與家人一同把不需要的物品掉棄，不再為不重要的人與事煩心，自然心情亦會平靜和快樂。

疫情下，太多的不確定性，為明天感到憂慮也可以理解。但記住家庭幸福是需要時間與家人齊心一同去經營，即使再多的擔憂，也不要忘記與家人一同分擔與分憂。

最後，筆者想提醒家長照顧孩子之餘，自己亦要建立MeTime去做一些喜歡的事以放鬆心情。平日亦多留意自身及家人的精神健康，有需要時請向專業人士尋求協助。本會亦設有 「家福關懷專線」︰2342 3110，由受專業培訓的義工向來電者提供情緒輔導及支援，並為有需要人士作服務轉介。

文：麥凱兒（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第388期]