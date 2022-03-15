親子筆陣．潮媽寶典：為孩子創造永續環境

【明報專訊】陳寶儀（Po）是兩孩之母，有孩子後對衣食住行更為講究，她逆勢創業，成立涵蓋飲食、時裝、美容等不同方面的平台，堅持永續的理念，希望為下一代提供更好的生活環境。創業雖然很忙碌，但Po仍每天堅持和孩子一起吃早晚餐，互吐心事，當一個願意聆聽和分享的媽媽。

Po曾經歷產後低落期，那時來自四方八面的育兒建議、紛亂的資訊讓她感到焦慮。「做了媽媽，我到底要給孩子一個怎樣的未來？」這個問題終日縈繞心頭，她嘗試通過閱讀和上網找尋答案。一天，她偶然讀到美國作家Anna Lappe的一句話「我們每一次消費，都在選擇這個世界的樣貌」，讓她如夢初醒：「為人母親，一定想把最好的都給孩子，確保子女所用的均是安全。所以激發起我希望貢獻一分力，讓下一代享受美好的大自然，而不是在紀錄片中才看到已絕種的動植物。」

如何將永續概念普及化，帶到生活的每一個部分？「不如就從我最喜歡的珍珠奶茶開始。」行動力強的Po便改良配方，採用鹼性水、純天然植物奶、純植物成分的椰糖、羅漢果糖與黑糖蜜，並搭配薑黃、巴西莓及辣木葉等食材自製珍珠，製作出一杯好喝但不罪惡的純素珍奶；就連手搖杯也花了心思，使用了來自植物澱粉的原材料，在特定的堆肥環境中，大約40天即可由微生物自然分解。後來她又進軍服裝和美容行業，永續王國進一步擴展。

Po在疫情持續的2020年創業，筆者大讚她「勇」，她的回應是：「創業沒有一個最好的時機，永遠都有危與機。疫情使我們重新審視世界，關注健康，更加思考永續。別以為自己很渺小，什麼都做不了，踏出第一步，你無法預計能影響多少人，又有多少人會響應你！」

Po創業後雖然少了時間，但親子互動更高質了：「做全職媽媽時，當孩子遇到困難，我忍不住馬上解決，忽略了他們正在想辦法，長此下去，孩子可能會和媽媽斷了溝通，認為媽媽不信任自己，甚至自覺沒用，最後習慣被大人安排，由大人解決問題。現在我忙，他們反而有空間自我成長。」

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]