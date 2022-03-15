讀樂樂：第一顆草莓最美味

【明報專訊】有一天，白熊收到一封信，信上寫道，將會寄她一顆草莓。

白熊坐立難安，雀躍地期待着第一顆草莓的到來。白熊充滿了期盼和想像，究竟收到草莓後，應把草莓放在最好的盤子上，抑或放在看到藍色大海的窗邊？究竟拿來做項鏈，抑或做一隻「紅寶石」指環？白熊興奮得不得了。

對待第一顆草莓珍而重之

終於收到第一顆草莓了。白熊心醉神迷，圍着草莓翩翩起舞，還愛不釋手，細數草莓上的顆粒，然後擁着草莓、聞着甜美的香氣進入夢鄉。

翌年，白熊收到了兩顆草莓，她決定邀請朋友們一起享用。他們都隆重其事，不僅悉心打扮——頸上繫上蝴蝶結、頭上頂着髮飾，還珍而重之地拿出最高級的盤子、閃閃發亮的刀叉享用。

後來，白熊收到的草莓數量逐年增加，多得吃不完，唯有隨意擺放在地上，放在餐桌上和椅子上。白熊再沒有像從前般，執著於用華麗的盤子盛裝着草莓，也不再講究要用刀叉慢慢地享用了。

這是本關於經濟學的書，解釋了邊際效應遞減理論。第一次品嘗到的草莓是最好吃的。隨着得到的草莓愈多，喜悅的感覺卻愈來愈少，家的空間也愈來愈小，就連味道也不覺得有什麼特別了。

正如一個小朋友得到夢寐以求的玩具，可能會快樂上好幾天；但當玩具的數量不斷增加，小朋友會漸覺沒有什麼大不了。面對排山倒海的玩具，自然不懂珍惜，即使丟失其中幾件也無動於中。

給予太多玩具 扼殺孩子創意、專注力

少即是多，多不如少。不少學者都提出，給予太多玩具會扼殺小朋友的創意、想像力和專注力。相反，對於物質匱乏的小朋友，即使是一條橡筋繩、一顆彈珠、一塊石頭，也可以發揮小宇宙，鑽研出千奇百趣的各種玩意，打發一整天的時間。

在消費主義盛行的社會，物慾橫流，購買多一樣東西，家裏便少了一點空間；每天可能要花點時間打理，這又少了點時間；然後又要與朋友擁有的物件比較一番，這又多了份不安，彷佛落入了永不止息的循環。物件是多了，但卻不見得更令人快樂。

怪不得，白熊懷念的，還是收到第一顆草莓時的感覺——那才是世界第一的草莓。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]