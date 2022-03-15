英倫助鄰：英國租樓好難？

【明報專訊】移民英國，「衣食住行」中，最令人煩惱的可能就是落腳選址。怎樣才是合適的落腳點？我通常都會以資金、學校、工作、治安、交通、生活便利、環境等方面，按家長的要求向他們提出建議。當決定了目標地區之後，下一步就自然是「搵樓」。

人生路不熟 買樓不如租

有不少朋友可能在香港一向都住在自置物業，或恐怕英國樓價續升，很想直接在香港就遙距買樓，不用花費租金，直接入住自己擁有的房子，一勞永逸。但我通常都建議先租住1年較好。

原因很簡單，除非你很熟悉英國，或者當地已經有家人朋友，必定會在某指定地點長住下去；否則，在未曾落地親身去感受過之前，都未必知道是否真的適合自己定居下來。如果有年幼子女的家庭，未來亦可能會隨着升學而需要搬遷，孟母三遷亦是本地人的常事。租錯了樓，最多只是住一年半載；但買錯了樓，要易手就不是易事。在英國二手樓房買賣並不如香港活躍，而且成交需要很長時間。

越洋先租？先住民宿再找屋？

決定租樓後，究竟是越洋先租好？還是先住當地民宿，再慢慢找好呢？這就得要看自身情况。不趕急需要有住址證明，而且家庭成員行動能力較強，又不介意付民宿費用，慢慢讓自己親身視察樓房及附近環境才決定，那當然是最好。現在英國已無任何防疫限制與隔離，大家可出入自如。

但若然你需要趕快報學校，希望未到埗就能遞交申請，又或者家中有許多小孩，每次搵樓都要帶着一家大小，其實也相當吃力。這時候，你就需要有當地朋友幫忙，或者找sourcing agent協助。

另外，在英國無論是買樓或是租樓，買家或租戶都不用付經紀佣金，但與此同時，地產經紀亦只會代表業主。這並不是說地產經紀會損害租戶權益，但當雙方有矛盾時，業主永遠才是他們的真正客戶。在面對繁複的租務程序、租戶審查時，就要更加小心。

英國人怕租霸 審查做到足

很多朋友都向我抱怨英國的租樓程序過於繁複，為什麼已經「一炮」過真金白銀付半年、一年租金，還要查家宅，彷彿要知道前世今生般！無他，英國的租務條例比較保護租客，業主並不容易趕走惡租霸，因此租客身家清白，有一份穩定的工作收入，對業主來說非常重要。我亦遇過有業主堅拒不接受沒有工作的租客，就算你肯預付一兩年租金都不行。他們為免易請難送，都必定要求租客通過租務審查，包括工作審查、資金審查及以往租住審查。租務審查是經第三方專責，就算你身在海外，他們仍是會聯絡你以往的僱主及業主，亦會對你的預付租金作打擊洗黑錢的審查。

將心比心，如果你在香港有一個單位放租，租客是新來港移民，不論語言、膚色都和自己大不同，又沒有穩定工作，就算他願意預繳1年租金，你又是否毫無戒心呢？而且英國人比較着重直接交流，他們都希望見到你或最少見到你的代表，才放心租樓給你，「隔山出租」物業並不常見。再加上，英國的租務市場以當地居民佔多，許多地產經紀都不熟悉與海外租客溝通，故對長途電話或e-mail的查詢，回覆態度都不太積極。這些因素，都增加了越洋租樓的難度。

文：Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]