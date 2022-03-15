家庭有教：家長多鼓勵 孩子添勇氣

【明報專訊】上回提到劇集《IT狗》的木訥男主角在慶祝活動上突然rap歌，卻因緊張而忘記歌詞，幸虧有戰友即時接棒rap下去。大家試想想，如果閣下需要當眾表演rap歌，會有什麼感覺呢？焦慮、擔心、緊張、尷尬？你又會希望身旁的聽眾和朋友有什麼反應呢？

小孩成長必經緊張尷尬

能夠面對和克服困擾的情緒感覺，在眾人面前唱歌，的確是一項勇敢的行為；小朋友克服打針的恐懼，也是一個勇敢的行為。從小我們會經歷很多新機會、新嘗試，少不免都會帶來緊張尷尬。如果家人和朋友「笑埋一份」，大概會令你更難受。相反，如果身邊人都展現支持與鼓勵，為你加油打氣，可以想像你會更有動力和幹勁去表現自己。

因此，作為家長，如果想孩子學習到如何正面去克服困難，勇敢面對新嘗試和新挑戰，平日就要教導孩子接受自己不同的情緒，感到擔心、焦慮和尷尬乃自然不過的事；同時明白出現有關的情緒實在是一種「共同人性」，其他孩子和自己都一樣，會出現那種類近的感覺。既然「大家都是如此」，就更容易做到「不以為意」。

掌聲、歡呼聲鼓勵 助小孩增勇氣

此外，在接受自己的情緒之餘，家長在日常生活中亦應該向孩子示範，當其他人在學習和表演時顯得驚慌和擔心時，如何以掌聲和歡呼聲為對方打氣：「加油呀！」、「比上次做得好了！」；亦可以加入具體的建議，例如：「（吹牧童笛時）練習了3次，有進步了，試多一次！」、「（唱歌時）留心節奏，慢少少，就會更好」、「（游泳時）踢水大力一點，就會再快點」、「（準備打針時）保持呼吸，手拖住、望着媽媽」。孩子聽多了，自然會潛移默化，成為一個好鼓勵、具勇氣的人。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]