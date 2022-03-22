童心抗疫：伴侶分擔 社會支援 SEN童照顧者重拾me time

照顧工作是長遠的歷程，照顧者不應忽略自己的需要，而伴侶之間，亦應互相分擔照顧責任。（設計圖片，RichLegg@iStockphoto）

【明報專訊】在第五波疫情下，確診數字高企，死亡人數增加，加上各項防疫措施，一般市民也感受到壓力，更何况是24小時候命的照顧者！早前多間社福機構聯合組成的「照顧者易達平台」向會員做問卷調查，發現不單是護老者，SEN（特殊教育需要）兒童照顧者同樣承受巨大壓力，當中七成每周照顧時數更達61小時，「工時」長兼「困身」，還要跟疫情作戰，家長的壓力瀕臨爆煲，亟需社會正視及伸出援手。

文︰沈雅詩

全天候照顧 無休息時間

「我1日24小時都要照顧他們，根本沒有休息時間！」育有一子一女的張媽媽，是全職家庭主婦，既要應付中一長女踏入青春期的情緒變化，又要照顧5歲患有自閉症譜系障礙、過度活躍及專注力不足的幼子，壓力之大，可想而知。

孩子疫下「失學」，對一般家長來說，已經很頭痛，家有SEN小孩的張媽媽，困擾就更大，「囝囝一整天都在家又跑又跳，就算我發火咆哮，他都未必停下來，撞傷了，又哭哭啼啼，要我去安撫」。

照顧老嫩壓力大 嚴重失眠

相比起張媽媽，「雙料」照顧者勞太就更辛酸。她與丈夫、子女及母親同住，其中9歲兒子患有自閉症譜系障礙、過度活躍及專注力不足，而71歲母親則患有糖尿病及腦血管閉塞，起居飲食，都需要人照顧。

「我怕小朋友感染，很少帶他們出街，或者因為沒機會放電，囝囝的情緒起伏很大，很難搞。」勞太透露，之前上網課，兒子曾因跟不上進度，關掉鏡頭或離開座位，又試過在牀上蓋被大哭大叫，或發脾氣亂掉和破壞書本、玩具，甚至以頭撞牆去發泄情緒。「現在老老嫩嫩都在家，照顧到細，又照顧不到老，我覺得很無助，失眠情况也愈來愈嚴重，精神壓力已經去到臨界點。」

第五波求助增 自覺「快爆煲」

一直有為SEN學童及其家庭提供支援服務的大埔浸信會社會服務處，總幹事吳健文稱，上述個案，只屬冰山一角，「這一波疫情，有超過300多人次的SEN兒童照顧者主動致電我們求助，有些甚至央求把孩子帶來中心，因為他們說壓力大到透不過氣來，感到自己快要爆煲了」！

不少研究都指出，SEN家長的焦慮、抑鬱傾向都比一般家長高，因此吳健文說，電話不能聽了就算，中心會因應求助者的狀况，提供到位的支援，「現在很多NGO的非緊急實體服務都暫停了，但我們依舊提供有限度的開放，例如仍然有SEN學童課餘託管班，好讓雙職家長在這個特別暑假可以安心上班，不用獨留兒童在家；另外，繼續讓情緒不太穩定的SEN學童來到中心接受訓練，我們不敢停，是害怕會衍生家庭危機」。

線上情緒管理 踢足球講故事

當然，有限度的實體服務不能滿足所有SEN學童家庭的需要，所以中心亦設有線上暑期託管班，「一星期5天，每朝早約有2個半至3小時跟小朋友做多元活動，都是教他們情緒管理為主，我們試過Zoom着踢足球呢」！另外，逢周三下午則有看繪本、講故事的時間，他期望有中心導師陪着孩子，可為家長帶來片刻喘息空間。

談到今波疫情來得又急又快，吳健文也看到SEN兒童照顧者的需要經歷兩個階段的變化，「最初主要希望我們幫忙撲應急物資，剛停面授課時，他們最急需要的是平板電腦、數據卡等，後來就是藥物、消毒用品、快速抗原測試包等；來到現在，我們察覺到他們最需要的，是情緒支援，因為當每天的新聞都無間斷地報道確診和死亡數字，會很容易帶來『精神海嘯』」。

熱線撐大小朋友 群組互助

為此，中心剛開通兩條電話熱線，一條是以兒童為對象的「童你傾」兒童即時情緒支援熱線（5319 7394），另一條是以照顧者為對象的「聽你心SEN」照顧者即時情緒支援熱線（5106 2110），用專業的輔導服務，撐着大人和小朋友。「我們一直都透過不同服務去識別一些需要高度關顧的照顧者，把他們放在Mama Café小組，小組不單每個月定期有線上聚會，彼此打氣，最重要是有一個24小時運作的WhatsApp群組。像早前，有群組成員一家確診，她感到很徬徨時，即有其他成員請纓送物資，這是很好的鄰里互助，讓每個組員都知道，他們不是孤單的，大家都在互相守望對方。」

[Happy PaMa 教得樂 第389期]