社會服務：7社福機構提供一站式支援

【明報專訊】7間關注照顧者需要的社福機構，包括：浸信會愛羣社會服務處、香港婦女中心協會、西貢區社區中心、基督教香港崇真會社會服務部、九龍城浸信會社會服務處、大埔浸信會社會服務處及和悅會，在2021年發起及組成「照顧者易達平台」，旨在推動社會各界人士肯定和尊重照顧者的付出和身分，並提供一站式便捷資訊、社區優惠和進深服務。

針對照顧者所面對的挑戰，平台作出3項呼籲︰

1. 呼籲照顧者要理解照顧工作是長遠的歷程，切勿忽略自己的需要，也呼籲有需要的隱藏照顧者，主動尋求支援，及早獲得適當的資源、知識和技能。

2. 鼓勵家庭中的不同成員，明白「照顧是一家人的事」，能互相體恤、共同分擔照顧工作。也呼籲僱主實施照顧者友善措施，此舉不但減輕在職照顧者的壓力，也間接鼓勵更多在職男性主動參與直接照顧工作，分擔女性在家庭的照顧責任。

3. 呼籲更多社區持份者參與支援照顧者，包括商戶、診所等，可為照顧者提供更多優惠或便捷服務，大廈管理公司或保安也能為照顧者提供守望支援。

想了解更多「照顧者易達平台」的服務和資訊，可瀏覽︰www.carereps.org

[Happy PaMa 教得樂 第389期]