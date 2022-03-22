【明報專訊】親子幸福繪本館

日期：3至6月（逢周三）

時間：下午3:00至4:00

內容：透過親子共讀繪本，建立小朋友的品格，並提升家庭幸福感

形式：線上

對象：喜歡繪本的家長和小朋友

費用：全免

主辦：大埔浸信會社會服務處

查詢：2656 6680

報名：forms.gle/381qZgMehSFawW568●

慢活館

日期：3月23日（周三）、3月28日（周一）

時間：上午10:00至中午12:00

內容：每周兩個早上，讓照顧者有片刻me time，並藉着與同路人一起做手工、運動等，互相支持和欣賞

形式：線上

對象：照顧者

費用：全免

主辦：香港婦女中心協會

查詢：2654 6066 / 5594 3659（WhatsApp）●

1對1心理諮詢

日期：周一至五

時間：上午9:00至晚上6:00

內容：來自本港及海外的專業諮詢團隊，為有需要人士提供1對1心理諮詢服務，協助紓緩壓力及情緒困擾

形式：線上

對象：本港居民

費用：全免

主辦：浸信會愛羣社會服務處

「Re:Fresh線上精神健康自助平台」

查詢：3751 5499

報名：bit.ly/3vzgGVq

[Happy PaMa 教得樂 第389期]