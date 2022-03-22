城中活動
文章日期：2022年03月22日
【明報專訊】親子幸福繪本館
日期：3至6月（逢周三）
時間：下午3:00至4:00
內容：透過親子共讀繪本，建立小朋友的品格，並提升家庭幸福感
形式：線上
對象：喜歡繪本的家長和小朋友
費用：全免
主辦：大埔浸信會社會服務處
查詢：2656 6680
報名：forms.gle/381qZgMehSFawW568●
慢活館
日期：3月23日（周三）、3月28日（周一）
時間：上午10:00至中午12:00
內容：每周兩個早上，讓照顧者有片刻me time，並藉着與同路人一起做手工、運動等，互相支持和欣賞
形式：線上
對象：照顧者
費用：全免
主辦：香港婦女中心協會
查詢：2654 6066 / 5594 3659（WhatsApp）●
1對1心理諮詢
日期：周一至五
時間：上午9:00至晚上6:00
內容：來自本港及海外的專業諮詢團隊，為有需要人士提供1對1心理諮詢服務，協助紓緩壓力及情緒困擾
形式：線上
對象：本港居民
費用：全免
主辦：浸信會愛羣社會服務處
「Re:Fresh線上精神健康自助平台」
查詢：3751 5499
[Happy PaMa 教得樂 第389期]