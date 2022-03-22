親子筆陣．荒失失在加家：香港教育vs.加拿大教育

【明報專訊】步入3月，Winnipeg溫度逐漸回升，開始要為夏天來臨做些準備，其中包括把種子發芽，希望趕緊在維持不長的溫暖天氣內，種出一點農作物。在晚餐的時候，我提出了這個「任務」，同時討論究竟應該種些什麼最為恰當。11歲的兒子有不少建議，例如薯仔、番茄、橙等。當時我沒有直接回答他的提議究竟有多大的可行性，只着他回學校的圖書館找一些與農作相關的書本，做點資料蒐集，再回來告訴我是否可行，這亦算是給他一些課外的習作。

功課量大減 提供「補品」

其實在移居加國之前，不少長輩、家長朋友其中一樣最擔心的事情，就是兒童的學習情况。相比香港，這裏的學習環境較為輕鬆，對港人來說，甚至有點「輕鬆過頭」。孩子大部分功課都在學校完成，回家沒有功課，就算有，都只是一些十分簡單的資料蒐集。作為家長，當然不得不擔心他們日後是否能跟得上進度，順利考入大學，這亦是身在加拿大的香港家長經常討論的話題之一。於是，不少家長在小朋友放學後都會盡力拿點「補品」給孩子「享用」，但無論再多的補充練習，都難以和香港的功課量相比。

在加拿大，小朋友進入小學前，大多只有一年或半年「幼稚園」的經驗，雖然坊間亦有不少pre-school或daycare可以給未適齡入小學的幼兒申請，但由於輪候人數眾多，入讀機會難過登天。這裏的中小學合共提供12至13年教育，其中1至8年級可視為小學，9至13年級則是中學。以我的觀察，1至5年級屬於基礎知識學習，主要學習基礎文法、數學及日常知識等；6至8年級屬於多方向學習，會接觸不同的學科或專門知識，方便學童找出自己有興趣的方向；而9至13年級的課程難度會大幅躍升，為進入大學做準備。

面對問題 從尋找中學習

由於學校課程架構跟香港不同，教學模式亦有頗大的分別。香港的教育模式是教師提供大量的知識，學生不停吸收；而在這裏，這個模式只會在中學時出現，小學時多是教師提出大量的問題，由學生自行找尋答案。因此這裏的香港家長經常都說：「香港的中小學教育，差不多連大學課程的內容都教給學生，但這裏進了大學，課程內容大半是中學從沒有接觸過的。」亦由於這裏的教學模式以自學為主，單說課外活動，導師的課程規劃都明顯較香港散亂。以溜冰為例，無論是低班或高班，開始時同樣需要做到前溜、後溜、跳躍、側步等動作，但對於零溜冰經驗的低班學生來說，前溜已有一定難度，所以能全部完成的可能近乎零。

究竟哪一種的教育比較好？香港在中小學階段已學習到大量知識，銜接大學會更加容易，但首先必須經過漫長而又極度艱辛的學習過程，才可取得成果；同時，這些海量的書本知識在大學畢業之後，能用得上的機會並不多。至於加拿大的教育模式，並不志在提升入大學率，但卻教懂學生如何自己找尋答案，這可說是一項畢生受用的技能。我並非專業的教育工作者，很難評斷，但作為家長，在「望子成材」的背後，想子女成為什麼「材」，卻值得深思。

文：吳一鳴

作者簡介﹕人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]