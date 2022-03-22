言語自聊：疫情下家長的聲線

【明報專訊】香港面對有史以來最嚴重的第五波疫情，連續數月來的停課停工，除了帶來經濟上的影響，還帶來緊張的親子關係。前幾天，Konnie姑娘打電話給學生的家長，接電話的人出奇地不是一向照顧學生的媽媽，而是學生的姨姨。原來媽媽因為疫情期間督促幾個子女網課，導致「失聲」無法接電話；而且在管教幾個活躍好動的孩子上亦出現困難，所以要請親戚幫忙照顧，希望聲線盡快回復正常。「Konnie姑娘，她已經看了醫生，說是用聲過度而導致失聲，幸好沒有『生嘢』（大概的意思是沒有任何腫瘤），但醫生叫她看言語治療，你有沒有什麼辦法？」姨姨氣急敗壞地說。

整天督促子女 聲帶易過勞

疫情期間，家長有聲線問題絕不罕見，就算沒有「失聲」（即是完全失去聲音，無法說話），有家長的聲線亦變得沙啞；或是說了一整天話後，到晚上覺得聲帶很累，不想再說話。這些症狀都是聲帶疲勞過度而引致的。

正常的發聲是空氣由肺部經過氣管和喉嚨，令聲帶震動而發出。但如果壓力大、精神緊張，或是長期不當地用聲，會令聲帶附近的肌肉繃緊，聲帶甚至會因為過勞而「罷工」，導致失聲。

如遇上聲沙或失聲，首先要做的是跟個案中的媽媽一樣去看醫生，先確定喉嚨或聲帶位置有沒有任何病變。如果確定是因長期說話導致聲帶過勞，就可以嘗試做以下放鬆聲帶的練習。練習原理是在聲帶以上的空間增加阻力，令聲帶附近的氣壓上升，用氣壓去「按摩」聲帶附近的肌肉，從而紓緩繃緊。

水杯吹氣 練習放鬆聲帶

這練習名為「半阻塞發聲練習」，大家可以準備1隻杯或水樽，並注入大概一半滿的水，以及一支飲管。

1. 把飲管放入水的中央（插入水中大概2、3厘米）

2. 輕輕「嘟長」嘴巴並含着飲管，嘴形就好像發出「烏」這音一樣

3. 然後往水中吹氣，一直維持水面有泡泡

4.做到第三步後，就在吹氣的時候加入「烏」這個音，目標是要做到一邊維持「烏」這音，一邊保持水面的泡泡

5.如果想多點變化，可以在發音時發出高高低低的「烏」音，甚至用「烏」這音唱自己喜歡的旋律

這練習簡單易做，每次做大概5分鐘，每日2、3次，就能放鬆聲帶。不過，最後提提大家，如聲沙或失聲持續或惡化，請盡快看醫生及諮詢言語治療師跟進治療。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]