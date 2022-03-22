善養救未來：兒時受創 情商「凍齡」

【明報專訊】10年前我從生命課程中認識到父母的童年經驗會大大影響他們教養子女的方式，縱使他們努力學習不同的教養技巧，但童年經歷仍有可能讓他們無法把這些技巧發揮出來。

我想起一個媽媽，她10歲時因為英文水平落後於人被羞辱，這件事對她造成的情緒傷害一直沒有得到適當的處理，痛點埋藏在身體記憶內。現在每當她認為9歲兒子學習英文不夠努力時，就會氣得暴跳如雷，對他咆哮。兒子的狀况，喚起了她被羞辱的傷痛記憶，心底隱藏的氾濫情緒讓她失控！她突然間喪失了一個成熟母親能溫柔淡定地溝通表達的能力，此時的她雖是母親之齡，但情緒智商就只有10歲！

觸及「凍齡」傷口 情緒大爆發

這個媽媽如果一直沒有機會處理好兒時那次被羞辱的傷口，跟這件事有關的情商就會一直「凍齡」於10歲，每當有事情觸及這個傷口，那些情緒記憶就會突然以傷痛和憤怒的形式湧現。

提早放暑假，大人孩子又要困在家，父母還要做家裏的定海神針，假如類似的情緒爆發狀况重複出現，可以怎樣做呢？以上述母親為例，可試試以下3個建議：

情緒解凍：為當年10歲受傷的小女孩發聲，代「她」寫一封不用寄出的信，或向可靠的親友訴說心底話，請「她」將憤怒或悲傷說出來、哭出來，並表達「她」的需要。接着，以成熟可靠的成年人身分和角度向小女孩回信，憐憫和安撫「她」，給「她」無條件的接納和由衷的支持，也可以邀請不帶批判和充滿慈悲心的聆聽者對女孩表達愛和支持。

運用想像：在感覺安全的環境或有可信任的人陪同之下，合上眼睛，回想10歲女孩受到羞辱時的情景，在腦海讓「她」講出當時真實的感受，容許「她」發怒或哭泣，然後邀請「她」想像一個讓自己心滿意足的全新結局，可以是天馬行空的，只要是小女孩真心喜歡和相信、讓「她」釋懷的結局就可以了。

內在對談：合上眼睛，想像成熟慈悲和不帶批判的自己內在有一個「擔心英文水平落後」的部分，將它形象化，在腦海邀請它出來對話，關心它為何擔心，聆聽它的苦衷和感受，查問如何可以讓它安心，告訴它現在成熟的自己有能力應付這個問題，並感謝它一直以來善意的保護和付出。

釋放心底委屈 更體諒身邊人

完成這些練習後，那個母親釋放了壓抑多年的委屈情緒。她得到接納和關懷之後，對「英文落後」的10歲小女孩增添了體諒和同理，並能夠重新看待兒子學習英文這回事。她從此不再難以自拔地盯緊兒子，也不再為兒子看似沒有盡力而憤怒，反而開始信任他的步伐，給予愛和支持。

以上建議參考自心理治療師Robert Jackman、Robin Grille和Richard Schwartz。我親身體驗過這些方法的效力，成功破解了「情商凍齡」的緊箍咒，明顯改善了親子關係，在此我衷心祝福讀者會從中得到幫助！另外，教育大同於3至4月間推出「善養工作坊」，陪伴家長及孩子在家情緒抗疫，並與其他9個機構協辦由香港中文大學校友慈善基金主辦的Mindcare平台，一起推出更多網上支援服務，在這非常時期為孩子及家長打打氣，減減壓。

詳情可瀏覽www.mindcarehk.org

文：周凱旋（教育大同聯合創辦人）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第389期]