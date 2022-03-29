採訪手記：網上「開源」 維持疫下生計

【明報專訊】近日從網上消息得知，不少小店因為巿道低迷相繼結業，有些更是開業數十年的老店，不禁令人嘆息。無可否認，疫情對很多行業都帶來很大的衝擊，經濟低迷，一般家庭都會偏向「慳啲使」，盡量節省不必要的支出，以免坐食山崩。

興趣班、本地遊移師網上

不過除了「節流」，也有人選擇「開源」，畢竟要支撐一頭家，總不能天天呆坐家中。一些曾接受過訪問的受訪者，最近不約而同向我發信息報料，原來他們從事的行業，受疫情措施影響，被迫暫時關門，即使能勉強繼續開業的，客源和收入也大減，於是個個腦洞大開，想出一些新招來維持生計。有人把實體活動網上化，手工班、唱遊班，甚至本地遊都改為網上導航；有人則另尋出路，搞團購、開網店、為準備移民人士安排一條龍服務等，務求實實在在有工開。

攝影師轉型線上授課

有一個開家庭影樓的攝影師，以往整個月排得滿滿的拍攝檔期，現在只剩每月一兩單，「人人都唔想外出，連同學仔拍畢業相留念都唔敢，怕人多」。她說，總不能坐以待斃，於是設計了一些親子小手工，又轉型做網購和網上授課。這樣大的轉變，她坦言以往未曾想像過，但沒有工開的日子，正好讓腦袋安靜下來，慢慢想出不同的可能。現在她雖然忙於四出尋找上課物料和整理網站，但忙着總比閒着好。

香港人是否真的好喜歡返工？由大家判斷。不過，今時今日仍有工開、生活仍算穩定的，真的要感恩知足，因為幸福真的不是必然呀！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第390期]