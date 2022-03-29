網絡資源：故事平台題材多元 網上聽古仔 有聲有畫滿fun

【明報專訊】小朋友最愛聽故事，但家裏那有這麼多繪本、圖書，重重複複，聽的不嫌悶，講的也沒趣吧！那不妨善用一下網上資源。坊間有不少免費的故事平台，不單有聲、有畫，甚至有延伸的小手作玩意，一於讓孩子在這個暑假於線上盡情聽個夠吧！

文︰沈雅詩

在facebook登入「襪仔咩咩咩的繪本窩 Socks Storybook Den」專頁，旋即進入一個無邊無際的繪本世界。版主楊瑾（楊咩咩）是兩孩之母，曾任職兒童雜誌總編輯及樂施會發展教育組，她的工作一直跟推廣繪本、擴闊大人細路的閱讀體驗有關。

童聲導航 演繹精彩故事

在這個專頁，版主不單用文字推介好看的繪本，最近還增設故事頻道，她和家中兩個豆丁一起聲音導航，演繹一個又一個的精彩故事。說到成立「襪仔咩咩聲音導航PODCAST」的初衷，楊咩咩形容「聽故事本是孩童的權利……瘟疫與亂世，令正常的童年不再正常」，她同時希望幫助近日要在家困獸鬥的照顧者，鼓勵他們每日打開頻道，讓孩子聆聽故事，給自己放空片刻。

頻道所選的繪本題材十分廣泛，除了有小人兒最愛的冒險、奇幻、幽默等主題，連全球關注的戰爭、難民主題都有。最近，楊咩咩還義務替「教育大同社企」錄製《芊芊和比比》系利5本主題繪本，包括「分享」、「泡泡大發現」、「與親友聚會」、「媽媽抱！」和「第一次到朋友家過夜」。這個系列除描繪了很多孩子有共鳴、感同身受的情節，也是一套有助家長發展正向教養技巧的繪本，非常推薦爸媽陪子女邊聽邊細味！

「襪仔咩咩聲音導航PODCAST」

詳情︰anchor.fm/socks-storybook

[Happy PaMa 教得樂 第390期]