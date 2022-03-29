親子筆陣．永明的天空：柳暗花明 Gook luck to you！

【明報專訊】朋友們，你還好嗎？孩子的「暑假」過得怎麼樣？

人生真箇無常，打從2019年的夏天開始，無數事情讓大家深切明白變幻原是永恆，學懂了沒有一樣東西是不變的，原來平平安安就是幸福。但願這個疫情「第五波」速速潰散，還大家平凡尋常的生活，讓孩子們在灑滿陽光的操場奔跑，大家重見笑臉，做個HappyPaMa。雖則願望卑微，卻未必能一蹴即就。

「估佢唔到」的地震與戰爭

無常或許就是「估佢唔到」的意思，就在2022年這個被提前的夏天、3月14日的凌晨，你有被震醒嗎？對，是震醒。那晚半夢半醒之際，牀在晃動，剎那間，你會極速打開手機，只見社交媒體討論區驟然出現一些相同的分享：「feel到嗎？」、「好驚」、「牀震咗幾秒」、「我真係感受到！」做夢也想不到香港也會如斯真實地感受到地震吧？幸好前幾天那個緊急警示系統已經為大家暖過身，心情應該平復得很快！

另一項「估佢唔到」的事情是發生於2月20日的俄烏戰爭，有說這是二戰以來歐洲最大規模的戰事。友人的孩子問：「點解要打仗？21世紀都要打仗？可唔可以傾吓唔打？」90後的孩子成長於相對物質富裕及科技掛帥的社會，認為談判、調解、打官司，甚至利用演算法（algorithm）去改變未來、化解矛盾，是有效解決紛爭的方法和策略，况且當全球已經連線，國家之間所追求的應是合作而非敵對，所以他們覺得全面開戰是不文明的舉動。Well，坦白說：千禧之後，地緣紛爭以至戰爭常有，一如佛陀說人有3種心病，名曰貪、嗔、癡，其中貪就是一定要得到，否則心不甘，情不願。這個「貪」起始時微小難測，卻會累積沸溢，以致爆發……

抽離網絡 深呼吸靜心3分鐘

朋友們，面對眼下紛擾顛倒的種種，要happy好像仍有點遙遠，然而若能稍稍抽離，或許當下就能生起剎那清涼安靜。須知道，今天網絡世界已全面改變了大家的視野，「注意力」成為寶貴資源，當眼球被吸引，「注意力」的擺放或會有所分別，繼而影響取態、決定和行為。因此，不如試試定時放下手機平板，來個深呼吸，靜心3分鐘，用360秒重奪眼球，reset and come alive。

最近有首打氣歌，滿有智慧，填詞的林日曦先生寫道：「苦盡甘到了又苦，黑夜清晨和正午，這種循環法則很堅固……」正因如此，「厄運不會太頑固，等候多兩秒吧，天會隨時逆轉所有錯誤……」對呀！塞翁失馬，柳暗花明，黎明已至，Gook luck to you！

文：楊永明

作者簡介﹕資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]