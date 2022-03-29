解鎖孩子心：關心孩子疫下情緒

【明報專訊】「為什麼又不能上學呢」、「公園又封了，店舖關門了，疫情是否很嚴重」、「如果我們感染了，我們是否都要被隔離」……疫情下，孩子有向你訴說過心中的疑惑嗎？如果觀察到孩子有不安的情緒，我們可以如何開解他們？

同理情緒 真誠應對

大人擔心疫情，孩子亦然。有些孩子會擔心自己和家人被感染，聽到相識的親人和同學染疫會感到緊張，但他們未必懂得表達，父母可多留意與孩子的對話，觀察他們的情緒變化。

如果觀察到孩子沒精打彩，尤其看完疫情新聞後變得煩躁不安，又或者沉默寡言，我們可以嘗試溫柔地關心孩子：「你有什麼感受呀？你有擔心的地方嗎？我們好願意聽你慢慢說。」讓孩子知道父母樂意一起討論，他們不需要把擔憂放在心裏。我們可以告訴孩子真實的情况，因為刻意隱瞞事實或敷衍他們，反而會讓孩子有不真實的想像和沒有安全感。

引導聚焦「可控制」的事情

這兩年，透過學校和家庭的教導，相信孩子對疫情已經有不少了解。我們可以問問孩子：「我們可以做什麼來保護自己和家人？」我們可以勤洗手、減少到人多的地方、多做運動來增強抵抗力，也可以請孩子幫忙清潔家居，讓孩子有一個積極主動的態度面對現况。

讓孩子有「同伴」同行

停課使孩子未能與同學相聚，長時間留在家中，難免感到失落。有家長曾分享經驗，讓孩子每星期與好朋友相約，透過網絡一起聊天和做功課，使孩子能維持社交，並有「同伴」互相支持的感覺。當然，重要的「同伴」是父母，我們散發出的氣氛比說話有更高的感染力，若父母感到焦慮不安，孩子也會感受到。祝福大家有一顆穩妥的心來感染孩子，開放地與孩子多溝通，定能走過眼前暫時的困境。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]