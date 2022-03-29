家庭有教：孩子接種的勇氣

【明報專訊】因應新冠疫情的變化和發展，當局積極鼓勵家長安排孩子接種疫苗，以更有效地防禦嚴重的病情。但對孩子而言，「打針」也對他們的勇氣作出挑戰。包括筆者在內，不少家長的孩子都對打針感到莫名的焦慮，究竟家長可如何預備好孩子勇敢去面對呢？

根據美國疾病控制及預防中心的資料，多數兒童對打針都有一定程度的擔心，因此焦慮的感受實屬「理所當然」，而小部分孩子更會出現「驚恐（phobia）」的情况。中心建議家長宜讓孩子簡單地明白接種的資料，例如接種的過程歷時多久、在什麼地方、家長會否陪伴等。如果細心留意，其實「真正」接種的過程只需要一秒鐘，但整個安排、等候和解說的過程就動輒需要近半小時。因此，家長不妨想想如何好好「消耗」該半小時，可在這段時間內引導孩子投入其他事情，例如閱讀短故事、看卡通、畫圖畫、玩小遊戲等；孩子亦可帶同自己日常喜歡的物品來陪伴，例如玩具車、洋娃娃等。此外，與孩子深呼吸也是不錯的選擇。家長可告訴孩子深呼吸能吹走接種帶來的不舒服感覺，而行動上家長則可在孩子的手掌上，用食指畫一隻小蝴蝶，畫第一邊翅膀時吸氣，畫另一邊時便呼氣。記緊節奏要緩慢，心情較易放鬆。

「接種」代替「打針」 勿重複強調痛楚

另一方面，家長可在認知想法的角度下工夫，例如在字眼上，家長可用「接種」來代替「打針」，描述過程可說「被筆拮一下」、「被蚊子叮一口」，我們要向孩子坦承過程會有點不舒服，但要避免重複強調痛楚。同時，家長可教孩子告訴自己︰「我好安全」、「小小不舒服，我不怕」、「只是一秒鐘，小問題」、「接種了更強壯」等，以不同的說法來帶動相對正面、勇敢的想法，讓孩子明白接種過程只是「一件小事」，卻帶來很重要的意義。

完成接種後，家長當然要讚賞孩子的勇敢表現，告訴孩子之後會更健康，爸爸媽媽也會很高興，即使之後或有輕微不適，只需要多喝水、多睡眠休息、冷敷痛楚的位置等，便可以紓緩。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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