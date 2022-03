讀樂樂：簡易筆觸寫出抽象議題

【明報專訊】閱讀會有進程,當中有循序漸進,亦有不按章法,挑選自己喜愛的書就埋首鑽研。繪本有文字和圖像互相配合,與讀者對話;亦有靠着單純圖畫來帶領讀者進入作者的世界,閱讀故事。或許家長會問,小朋友何時會少看圖像、多看文字呢?香港人十分喜愛model answer,筆者亦不例外,或許生活過於忙碌,沒有思想的時間和空間。然而,這個問題的答案是因人而異。筆者有一個學生,在他小學三年級時已看完整套金庸小說,翻看的時候還是津津樂道。

事實上,要讓小朋友培養閱讀習慣,並不困難,只要:

1. 在家設立圖書閣、架

2. 鼓勵在學校借閱圖書

3. 假期逛圖書館

4. 讓小朋友首先揀選自己喜愛的書本等

但說到底,最重要的,還是家長們自己有沒有閱讀的習慣,為子女做個好榜樣。閱讀並非只有單一目標——增進知識,假如家長和子女都擁有閱讀習慣,這樣,可以幫助他們建立溝通平台、促進關係。筆者爸爸喜歡閱讀報章雜誌,更喜歡歷史,他會為當時的國際大事剪報、寫筆記。就是這樣,令筆者亦培養出剪報和寫筆記的習慣。

話說回來,小朋友在閱讀的成長過程中,必定會經歷「量」,即是大量閱讀。當他們飽覽繪本後,隨着成長,自然會開始選擇叢書,探索文字間所營造的想像空間。Novel(小說)裏的行文用字能讓讀者有更大的想像空間,一本優秀的小說能讓讀者參與其中,就算隔着時空都能進入故事裏,站在主角身旁,成為故事裏的一角。

兩個少女相遇的心路歷程

A Handful of Stars是作者Cynthia Lord小說創作的第4部,以兩個12歲少女(Tigerlily and Salma)的相遇、相識和相知的心路歷程,帶出外勞、種族歧視、友情、自我認同、理想及勇氣等議題,正正是青少年所面對的實際處境。這些議題對高小學生讀者來說,相對抽象和具爭議。雖然如此,作者Cynthia亦能以簡淺易明的詞彙、靈巧的筆觸,將這些議題巧妙地安放在兩個主角的日常生活當中,藉着有眼疾的愛犬Lucky、緬因州的野藍莓(wild Maine blueberry)、蜜蜂(mason bees)、Hannah(Tigerlily的好友)、Brandon(Hannah暗戀的男生)、藍莓皇后選美大賽(Downeast Blueberry Queen pageant)等呈現出來。

作者Cynthia以第一身敘事,讓Tigerlily講述她和Salma Santiago相遇的原因——The only reason I ever spoke to Salma Santiago was because my dog ate her lunch。她用了年輕人的氣質,以簡單直接的筆觸開始這虛構故事,繼而以''if''(假如)'Sometimes life is like a long road leading from one ''if'' to another'(有時,人生就像一條長路,由一個「假如」接着另一個「假如」而引領出來)帶出人生的不可預期。

''Someone has to be first. And if anyone thinks you don't have a chance of winning, well, there's only one thing for us to do.''...''What's that?''...''Prove them wrong,'' 這段對話顯示了Tigerlily的勇氣與不屈精神。''It takes all kinds of people to make a world.''這句回應了種族歧視的不合理。

A Handful of Stars整個故事行文流暢,情節緊湊,可以自讀,亦可以朗讀。Tigerlily怎樣處理她與Hannah 因「重色輕友」的褪色友誼、她對亡母迷糊印象的修復、她與 Salma 友誼的發展與維繫都是本書的精彩之處。

文︰呂美玉

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第390期]