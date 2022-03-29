6A爸媽：與孩子訂立使用網絡的界線

【明報專訊】孩子愈來愈早接觸網絡世界，無論父母是否願意，都阻止不了他們跟網絡世界的結連。所以，要讓孩子有正確使用網絡的態度，還是愈早教育愈好。當他們從小養成良好使用的習慣，便可避開層出不窮的網絡陷阱。

要幫孩子建立網絡界線，首先要跟孩子有親密的關係。如果關係薄弱，界線的力量就會大打折扣。但假如他們打破界線時，父母又應該如何面對呢？

界線非愈多愈好

我們千萬不要以為，跟孩子訂立了界線就一勞永逸，反而要知道，界線是要來打破的！孩子在界線上游走、「彈出彈入」是很正常的。或許他們未有能力維持表現，也可能網絡世界吸引力太強勁，使他們不自覺便過界。

父母最常擔心的網絡問題，包括在線上跟陌生人聊天、使用社交軟件交友，還有使用手機時間過長等。為此，界線是需要訂立的，但並不是愈多愈好，因為太多界線，我們難以認真執行，而且無論我們訂立再多的界線，也追不上瞬間萬變的網絡世界。因此，界線應該愈少愈好，代表我們對孩子的信任。

過界處理原則一：需要反覆練習

當孩子進入網絡世界，或許會出現不少亂子，過界了，父母不妨跟他們好好作一次深入的交談，先不談要如何承擔後果，反而應冷靜地了解他們內心的想法，藉此修正他們的價值觀。（當然大前提是孩子肯跟你深入交談，這就是彼此關係是否親密的重要，如果只會責備，是沒有孩子願意跟我們交談的）

告訴孩子，能否正確使用網絡是一項漫長的旅程，過程中出錯是很正常，踏中各種陷阱也是一件正常事，重要的是，父母會陪伴你一起走過這個旅程，不斷練習，直至你學會正確使用網絡。然後，再一次教導孩子正確使用的方法，最後才是承擔過界的後果。

過界處理原則二：父母有最終擁有權

動之以情，曉之以理。「理」就是父母權威下的一些原則，要使孩子知道，有些原則是用來保護他們的，需要尊重。孩子的電子產品，大多數都由父母供給，但即使手機是父母給孩子使用，也不代表那部手機的擁用權在孩子身上。換句話說，「手機是借給孩子，不代表孩子全權擁有那部手機，最終擁有權還是在父母身上」。在App Store下載軟件的密碼、信用卡資料等，應該由父母保全。那孩子要下載軟件時，父母便必然知道，也可跟孩子了解下載動機。

過界處理原則三：信任

之前提及，孩子會不斷犯錯，如果動不動就責罰，他們會認為我們對他們不信任。從另一個角度看，或許我們對孩子的確不夠信任，才會設立愈來愈多規範。信任其實是一道防線，無論如何，也不要使孩子感到我們的不信任。孩子的心，也許明白自己常常失信於已訂立的界線，但如果感到父母仍對他們信任，是他們修正的動力。

網絡世界千變萬化，父母不妨多了解，將心比心，使孩子感受我們的體諒。打開他們的心扉，才能令他們更易養成正確的使用習慣，並建立正確的價值觀。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]