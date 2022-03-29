親子筆陣．日式育兒記：孩子彈奏自己喜歡的歌

【明報專訊】剛剛的星期天，是哥哥人生第一次的鋼琴表演（日文叫鋼琴發布會），首次在眾多觀眾前彈奏，看見自己的兒子在台上表演，有種無名的感動。

嚴厲老師令童年留陰影

我自己也是從6歲開始學琴，仍記得每個星期一下午，姨媽也會帶我到琴室，在一間牆上佈滿小洞的白色小房間內學琴，彈奏的曲譜跟大部分香港學生一樣，也是由皇家音樂學院鋼琴考試大綱內揀選。我的鋼琴老師是個身形比較圓潤的女士，仍記得跟她一起坐在鋼琴椅上的擠迫感，而她是個非常嚴格的老師，每當我彈錯一個音節或音階，她便會罵我，讓我充滿極大壓力。我也有叫媽媽換老師，但那個年代的鋼琴老師普遍也是這樣嚴厲，我媽媽說問過很多朋友的鋼琴老師也如是，於是便要我繼續學。到最後這個鋼琴老師出動一支黑色的小棍打我手指，我哭着哀求媽媽讓我暫停學鋼琴，所以考到第四級便沒有再學了。我媽媽覺得反正考到第四級了，不繼續的話很浪費，便不斷替我找鋼琴老師，但我已經十分討厭鋼琴了，我極力反對，最後媽媽怕糾纏會破壞母女關係，也只好由得我放棄。

兒子學琴遇上溫柔老師

有過這個恐怖經歷，我從來也不會強迫兒子學鋼琴，甚至學一些他沒有興趣的東西。機緣巧合下，大兒子5歲半的時候想要學鋼琴，我的腦袋即時亮起警報紅燈，朋友知道我的童年經歷，介紹了一個鋼琴老師給我，並再三保證這個鋼琴老師不會體罰，性格特別溫柔，我便跟哥哥一起到她家裏試堂。甫入屋，我們在玄關等，已看到很多小朋友給鋼琴老師的信，老師慢慢地走出來迎接我們，再很慢很溫柔地問哥哥平常喜歡聽什麼歌。第一次見面，哥哥還是很害羞，老師便不斷彈奏當時很多小朋友喜歡的歌，讓氣氛慢慢緩和，哥哥也告訴老師可不可以教他彈《鬼滅之刃》的主題曲，半個小時便在快樂的鋼琴聲中過去，走前我問老師，一般日本人是什麼時候開始讓小朋友練皇家音樂學院的歌呢？老師笑笑地說：「如果不是家長要求或者是一心要想做鋼琴家，我們也不會要求小朋友彈奏那些歌曲，我們一般也是彈小朋友自己喜歡的歌曲，讓小朋友有興趣繼續學習。」聽罷，我點點頭回應老師，但心想「興趣」是多麼奢侈的一個詞語，撫心自問，我讓哥哥學鋼琴，也會有一點希望他可以，延續我自己沒能完成的鋼琴歷程，但是這個是不是他的興趣呢？

為興趣而努力 流露堅定表情

一般鋼琴老師每年也會安排一個鋼琴表演，讓學生的父母觀賞子女努力的成果。兩年過去，這一天他可以上台表演了，他彈的並不是什麼莫扎特交響樂或經典名曲，他選了一首迪士尼的樂章表演，經過半年的練習，在台下的我們真的相當感動，其他父母們也讚賞他，看到他開心而堅定的表情，我比自己考取到鋼琴試更加喜悅，希望他能繼續為自己的興趣而努力！

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]