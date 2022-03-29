辣媽CEO：究竟返唔返學好？

【明報專訊】新冠疫情不斷反覆，已經去到第五波，聽專家講我們還要做好準備迎接第六波。大受影響的除了香港經濟、民生，還有莘莘學子孩子們。

特區政府由特首以下所謂問責局長官員，朝令夕改，前言不對後語，令到情况沒有最差，只有更差；還要若無其事，真的未曾見過香港今日如此淒涼景况。病毒未清零，香港已凋零！病毒幾時死我不知，香港人心死，唔使問都知。

家長心大心細

講起上來，小朋友最無辜。政策一時一樣，學校教師家長學生很不容易適應了改由網上上課，點知上星期又再宣布話，4月19日可以恢復半日面授課堂。不過，要全面恢復全日面授課又要有先決條件，全校教師要打齊2針，學生亦要有九成打齊2針。玩咩？玩死學校玩死教師玩死家長玩死學生！

傳聞有說之所以要趕着開課，是為了今年的DSE考試。如果是的話，真正無聊兼無謂！有什麼比生命更寶貴？還是原來考試最重要成績最寶貴？港大醫學院推算，第六波有可能於6月再來，大家做足心理思想準備，打這個沒完沒了的疫情波！

有家長問我，究竟應不應該讓孩子返學，我相信這個問題，在各大家長討論區都不停討論。首先，如果子女未夠足夠年齡打針的話，毋須討論；不過即使夠歲數，打針的風險與打針後的保障是否足夠？父母難免會擔心、苦苦思量是否值得。

返學最重要學什麽？

其實返學對孩子來說，最重要的不是學業及成績，是學相處學做人學態度，學會尊師重道，學會長幼之分，德智體群美。所以如果上學結果只是上堂，全程戴口罩不停消毒，沒有小息、沒有玩耍食飯時間，倒不如在家中Zoom上課算罷了！

外圍因素變化沒有人能夠控制預測，但教育子女的責任，父母責無旁貸。由始至終，教育子女，是父母的天職，學校及教師只能擔當輔助的角色。不少家長把教育的責任推在學校身上，補習班興趣班把孩子的時間表擠塞密密麻麻，看成績高低評定孩子乖唔乖叻唔叻。所以一旦冇得返學留在家中要照顧，就覺得好麻煩好困身好滋擾。沒有默書測驗考試，就不知道子女究竟識不識、懂不懂，陣腳大亂不知如何是好。

這個政府最叻就是這一刻的我打倒上一刻的我，家長們只好信自己靠自己吧！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]