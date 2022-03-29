論盡教育：壯哉蛻變計劃

【明報專訊】在報章看到「蛻變計劃」4個字，第一個印象係想起就流口水的軟殼蟹，或一些昆蟲褪皮成長過程。再讀下去，原來是由多名專業人士倡議的一個計劃，協助青年出獄後有學校收容，接駁學業。據稱一年內已幫助44名因反修例事件被捕的青年找到學校或工作，亦有學校過去兩年收容部分申請者入讀，這都是有菩薩心腸的人。該組織呼籲教育局及懲教署合作，使「蛻變計劃」得以推廣。

助牽涉反修例青年求學求職

走筆至此，王師奶即時驚驚哋。協助曾牽涉反修例事件的青年，會唔會有政治不正確之嫌？容乜易踩到助敵這條紅線！回心想想，懲教署以前叫監獄署，1982年2月1日正式易名懲教署（Collectional Services Department），這一易名，將單一監禁懲罰的消極轉化為積極，寓改造於懲罰中，不想將囚犯一棍打死，毁滅其一生。在以前中學會考放榜時，偶爾有報道獄中一些考生取得優良成績。王師奶一面欣賞懲教署的collectional services，另一方面也欣賞在囚青年知錯能改的精神。教育局和懲教署應責無旁貸，協助蛻變計劃的發展。

王師奶上網查閱該計劃資料，團隊中博士學者一大堆，醫生、律師、心理輔導專家、家庭治療師等，人才濟濟，創會主席是宋陳寶蓮博士。王師奶一向敬重斯文，細心閱讀創會宗旨及計劃，深信這群飽學之士的義舉純是社會良心，慈悲一念，中間並無政治計算。

仇恨不應成為社會主流

宋陳寶蓮和丈夫宋恩榮說「仇恨不應成為主流」，是近兩年來最發人深省的警語。這句話指出當前社會正充滿仇恨，政見不同令家庭、朋友成仇；藍絲黃絲勢成水火。又不是戴天之仇，為什麼不可以彼此容納，不同而和？相信這句「仇恨不應成為主流」，正是「蛻變計劃」創立的初心。當眼前仇恨瀰漫之際，何不以愛和寬恕為混濁的社會降溫！宋陳寶蓮博士也說得深沉：「一味加重刑罰，恐會加深年輕人的仇恨和誤解，令社會走上撕裂狹窄的不歸路。」犯了罪被判刑罰，在監獄喪失幾年自由，已為罪過付出代價，理論上這筆數已清楚了結，已是清白之軀，何不讓他們重新上路！

唉！坐完監，重新上路唔易㗎。想打工，老闆唔敢請你，觀念上坐過監好人有限，咁多人好請點解要請你；想繼續讀書？學校唔收你，一來嫌你超齡，二來怕你惹是生非，搞搞震。王師奶唔敢批評校長們的「穩陣」，但作為一個教育工作者，是否應有教育遠見，教之育之？社團辦的學校不計，但宗教團體如天主教、基督教、佛教和道教所辦的學校，是否應本仁愛、寬恕、拯救的精神向這些重新上路的學生施以援手？疾風知勁草，教會學校請支持「蛻變計劃」，願社會人士為香港注入清流，不讓已撕裂的社會更撕裂。

壯哉！「蛻變計劃」。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]