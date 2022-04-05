暑假節目：兒童電影節好戲連場 小影迷「遊世界」線上歷險

【明報專訊】藝術無分國界，更不存在空間疆界。今個暑假，不少藝術活動都移師線上舉行，包括本地兒童影壇年度盛事「香港兒童國際電影節」也突破疫情藩籬，在網上向宅在家的學童送上來自世界各地及富有意義的電影，拓寬孩子對世界的想像，也豐富他們對文化、藝術及創意媒體的了解。

文︰沈雅詩

自2017年起，香港兒童國際電影節（Hong Kong Kids International Film Festival，簡稱KIFF）每年7月舉行，但考慮到今年疫情肆虐及學生提早放暑假，主辦單位決定把今屆電影節的精選電影提前於4月在線上放送，屆時只要登入MOVIE6 （www.hkmovie6.com）內的KIFF專頁，即可安坐家中，免費限時觀看。

KIFF聯合創辦人、高先電影董事總經理曾麗芬（Winnie）表示，雖然受疫情影響，但仍然堅持籌辦電影節的初心，「希望小朋友即使留在家中，也可藉着我們揀選的電影遊歷世界」。身兼KIFF聯合創辦人及創意媒體3Space創辦人鍾宏安（Edmon）則期望，電影節可為暑假宅在家的孩子帶來有意義的節目。

8天7猛片 帶孩子遊世界

「KIFF 2022 Online」將在4月10至17日舉行，為期8天合共放映7部中西外語影片及動畫。其中講述跨越東西柏林驚險旅程的動畫電影《和你再見》將是開幕電影，而閉幕電影則是由鮑起靜、蔣祖曼、陳宇琛、黃梓樂等主演的香港電影《留聲》，故事內容圍繞小朋友的情緒問題，希望藉此喚醒家長對兒童情緒疾病的關注。

其餘5部短片包括韓國的定格動畫《電池爸爸》；由奧斯卡金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）配音的英國動畫《超級蟲蟲》；被瘋狂改版、顛覆童話世界的英國動畫《反叛的童謠》；由世界自然基金會（WWF）製作、關注本地中華白海豚的紀錄短片《聲之海》；還有來自中亞國家吉爾吉斯的《吉爾吉斯的小畫家》，此短片來頭不小，入選多個國際電影節，其中在台灣國際兒童影展就奪得「最佳劇情短片」，小男孩為了上學不惜「去到盡」的場面令人動容。

邀嘉賓映後視像分享

另外，一如以往，大會在每部電影播放後都設有映後分享會，今屆則以Zoom視像形式舉行，屆時會有電影業界、文化界或教育界等人士擔任嘉賓，跟大小觀眾一起互動交流，詳情可留意KIFF facebook專頁公布。

●電影簡介

《和你再見》

見證德國歷史時刻

故事大綱︰

1989年的東德，12歲的費琪受好友蘇菲所託，在她與媽媽到匈牙利度假時幫忙照顧小狗。可是暑假結束，蘇菲卻沒有回來。費琪知道，蘇菲應該像很多東德人一樣，希望從匈牙利前往西德，與家人團聚。後來費琪又遇上很多人在街頭遊行抗爭，激發了她鼓起勇氣，無論如何都要把小狗送回蘇菲身邊。沒想到兩人重遇當日，竟見證重大歷史事件。

放映日期及時間︰

4月10日上午10︰00至4月11日上午9︰59◆

《反叛的童謠》（上/下集）

顛覆美好童話世界

故事大綱︰

3隻小豬不會建屋？小紅帽變了殺手？白雪公主學會自救？灰姑娘不再需要王子？此短片以幽默諷刺的角度重新詮釋幾個經典童話故事，徹底顛覆大家所認知的童話世界，令人笑爆肚！

放映日期及時間︰

（上集）4月11日上午10︰00至4月12日上午9︰59 ；

（下集）4月12日上午10︰00至4月13日上午9︰59◆

《電池爸爸》

天馬行空定格動畫

故事大綱︰

電池爸爸專為玩具、門鎖、遙控器服務，他為人類的生活帶來不少方便。有一天，電池爸爸與家人出門旅遊，玩得盡興之時，卻突然下起暴雨。全身濕透的電池爸爸會怎樣帶大家安全回家？

放映日期及時間︰

4月12日上午10︰00至4月13日上午9︰59◆

《吉爾吉斯的小畫家》

男孩為上學「去到盡」

故事大綱︰

奥羅兹別克與嫲嫲同住在吉爾吉斯一條小村落，該村莊並無學校，要上學就要徒步走一段很遠的路程。有一天，河川決堤，上學的路被冲毁了，但偏偏這天是小男孩最期待的繪畫課，他毅然冒着嚴寒，決心上學……

放映日期及時間︰

4月13日上午10︰00至4月14日上午9︰59◆

《聲之海》

潛入海底保育中華白海豚

故事大綱︰

本地中華白海豚一直面臨各種人為威脅，使牠們的數目在過去17年間暴跌逾八成。生活在這樣岌岌可危的水底世界，中華白海豚將何去何從？

放映日期及時間︰

4月14日上午10︰00至4月15日上午9︰59◆

《超級蟲蟲》

動物朋友拯救小蟲蟲

故事大綱︰

這條蟲蟲雖然蟲仔細細，但牠既強壯又勇敢，可從井裏救出被困的小蜘蛛、在繁忙的道路上拯救小蟾蜍，動物們都以為超級蟲蟲無所不能！但當可惡的蜥蜴巫師捉走了超級蟲蟲，牠的動物朋友會怎樣拯救牠呢？

放映日期及時間︰

4月15日上午10︰00至4月16日上午9︰59◆

《留聲》

關注兒童情緒健康

故事大綱︰

光仔是個10歲的小五學生，面對升中呈分試和常常吵架的父母，經常患得患失，只有獨居的嫲嫲最理解他。奈何嫲嫲突然離逝，光仔自此常失眠，好像有很多朋友在跟他說話。是幻聽？是幻覺？是幻想？他不敢問也不敢說。

放映日期及時間︰

4月16日上午10︰00至4月17日上午9︰59

[Happy PaMa 教得樂 第391期]