DIY：在家自製小玩意 紙巾變出毛毛蟲

(5)把瓶子大力擠壓，水壓變大，背部黏有飲管的LEGO人仔便會慢慢往下沉，放手後水壓力變小，人仔又會升上水面。（顏燕雯攝）

(4) 放入水中，觀察到它是浮的。（顏燕雯攝）

(3) 用熱熔槍把跟LEGO人仔背部長度相若飲管黏在其背部。（顏燕雯攝）

(2) 用熱熔槍把磁石或一些重的東西黏在LEGO人仔腳底，放進水中，觀察到它是沉的。

(1) 試把LEGO人仔放在裝滿水的水樽內，觀察到它是浮起的。（顏燕雯攝）

(4) 畫上毛毛蟲的眼睛和腳。

(2) 用飲管幫助把紙巾捲起來成條狀，捲到末端位置塗上膠水。（顏燕雯攝）

(1) 在紙巾畫上一條一條的顏色線。（顏燕雯攝）

自製小遊戲：簡單的毛毛蟲遊戲已令小朋友笑逐顏開。（顏燕雯攝）

【明報專訊】這個暑假小朋友不能外出遊玩，整天叫着「好悶好悶」，的確讓爸媽感到無奈。回想我們小時候，都會利用家中物件製作玩具自娛，爸媽不妨重啟自己的想像力，與孩子用家中日用品來玩遊戲，既可打發時間，又可增進親子關係！

文、圖︰顏燕雯

小模特兒：可怡

利用現成日用品製作小手工，成本低又好玩，教育中心文字城堡的雲雲老師教大家製作兩款簡單的小遊戲，只需利用家中隨手可得的紙巾、顏色筆及人形LEGO，便可讓小朋友認識毛毛蟲外形及簡單浮沉科學遊戲，輕鬆地讓小朋友感受自創小玩具的歡樂。

●玩具一： 變色毛毛蟲

◆材料：

˙方形紙巾

˙顏色筆

˙飲管

˙漿糊筆

˙碟子

˙水

◆製作方法：

(1) 在紙巾畫上一條一條的顏色線。

(2) 用飲管幫助把紙巾捲起來成條狀，捲到末端位置塗上膠水。

(3) 把飲管拿走。

(4) 畫上毛毛蟲的眼睛和腳。

(5) 放在碟子中，把水慢慢倒在毛毛蟲身上。

(6) 毛毛蟲變長了！而且身上還顯出繽紛的顏色呢！

●玩具二：水中浮沉的人仔

◆材料：

˙塑膠水樽

˙LEGO人仔玩具

˙熱熔槍（可用膠紙或膠水代替）

˙飲管、磁石（做實驗用，可省略）

◆製作方法：

(1) 試把LEGO人仔放在裝滿水的水樽內，觀察到它是浮起的。

(2) 用熱熔槍把磁石或一些重的東西黏在LEGO人仔腳底，放進水中，觀察到它是沉的。

(3) 用熱熔槍把跟LEGO人仔背部長度相若飲管黏在其背部。

(4) 放入水中，觀察到它是浮的。

(5) 把瓶子大力擠壓，水壓變大，背部黏有飲管的LEGO人仔便會慢慢往下沉，放手後水壓力變小，人仔又會升上水面。

[Happy PaMa 教得樂 第391期]